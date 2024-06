"NOSIM KAPULJAČU JER SAM DOŠAO DA KUPIM DROGU, NISAM FOTOGRAFISAO VOZILO ŠARCA": Na suđenju "Vračarcima" prikazani snimci iz Ušća!

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje "vračarskoj grupi" koja se tereti za tri ubistva i šest pokušaja ubistava od 2019. do kraja 2022. godine. Optužnicom je obuhvaćeno 45 okrivljenih na čijem su čelu Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, koji se nalaze u bekstvu. Na današnjem ročištu nastavljeno je pregledanje snimaka iz TC Ušće gde je likvidiran Aleksandar Šarac u oktobru 2020. godine za čije se ubistvo sumnjiče članovi ove grupe.

Na prvom snimku koji je prikazan vidi se lice u sivo-masnastom duksu sa kapuljačom kako izlazi iz objekta, što je okrivljeni Đorđe Knežević priznao da je to on, snimljen sa leđa. Potom se vraća, ulazi u tržni centar i u rukama drži mobilni telefon - vidi se na prikazanim snimcima gde se nakon nekoliko minuta prikazuje kako izlazi u garažu tržnog centra.

Na narednim snimcima prikazan je Knežević koji, kako deluje, fotografiše nešto u garaži, što je on osporio.

- Nisam ništa fotografisao. Ne znam šta sam radio, ali sigurno nisam ništa slikao. Možda sam pogledao koliko je sati, a možda je i zasvetleo neki far - kaže Knežević.

Sudija je tada objasnila da je naspram njega bio automobil oštećenog Šarca.

- Nisam ni znao kako izgleda taj čovek, ni šta vozi. Ja sam u garaži tražio domet, možda sam zato podigao telefon - objasnio je okrivljeni Knežević i dodao:

- Pokušavao sam da dobijem poznanika, ali pošto nema dometa šetam. Ja sam trebao sa poznanikom da se nađem baš tu kod ulaza u garažu. Ja sam izašao iz Ušća zvao ga i kad je on bio nedostupan shvatio sam da možda nema dometa i vratio sam se tu gde je trebalo da se nađemo.

Na pitanje sudije da li ima razloga što nosi kapuljaču.

- Ima, došao sam da kupim drogu. Kad mi je on javio da neće doći ja sam skinuo kapuljaču, a i masku. Mobilni mi sve vreme svetli jer pokušavam da dobijem poznanika koji mi odbija poziv i ne stižu mu poruke - rekao je okrivljeni.

Na prikazanim snimcima iz TC Ušće vidi se mladić u crnoj majici koji, kako deluje, sve vreme ide u blizini Kneževića i ustaje u isto vreme kad i on, a sudija je pitala da li je to u pitanju okrivljeni Marko Tacić.

- To nisam ja, ovo lice je mršavije i kako mi se čini nosi bradu, ja nikada nisam nosio bradu - rekao je optuženi Tacić na šta Knežević dodaje da to lice nikada u životi nije video i da je u pitanju koincidencija.

Advokat Luka Nikolić nakon pregledanih snimaka konstatovao je da se ni na jednom snimku ne vidi njegov branjenik Ivo Bukljaš kome se optužnicom na teret stavlja da je pratio kretanje oštećenog Šarca, na šta se nadovezao i okrivljeni.

- Tužilac me tereti za nešto što nisam izvršio, meni je ovo apsurdno zaista - rekao je Bukljaš.

Primedbu je izneo i okrivljeni Danilo Tešić.

- Meni nije jasno kakom se policija nije setila tada 2020. ili 2021. godine da pozove Kneževića koji kaže da je to on na snimcima. Što ga niko nije pozvao na informativni razgovor tada, nego posle dve godine? Nije mi jasno, ko se setio da ponovo to gleda i kaže da je to on na snimku. Imam primedbe na istražne radnje - rekao je Tešić.