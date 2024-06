UHAPŠEN TURČIN KOJI JE USMRTIO PIROĆANCA NA AUTOPUTU: Zakucao se u "BMW", muškarac podlegao povredama

Policija u Nišu je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila turskog državljanina M. A. (61) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. - On se sumnjiči da je jutros, upravljajući džipom, na auto-putu Niš-Pirot pri vožnji u istom smeru udario u „BMW“ kojim je upravljao pedesettrogodišnji muškarac, koji je od zadobijenih povreda preminuo, saopštila je policija. Kako nezvanično saznajemo, nesrećno poginuli čovek je rodom iz Pirota. Uviđaj saobraćajne nezgode izvršio je dežurni osnovni javni tužilac u Nišu, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u ovom gradu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu. Kurir.rs/M.S.

