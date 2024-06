"TEK KADA JE KRENULA KRV, SHVATIO SAM ŠTA SAM URADIO" Saslušan muškarac koji je motkom udario druga u glavu:Ne znam šta mi je bilo

Policija u Majdanpeku uhapsila je juče meštanina T.L.(54) zbog sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva. Osumnjičeni je drvenommotkom udario svog kolegu N.T.(58) u glavu i naneo mu teške telesnepovrede. Teško povređeni čovek se nalazi u borskoj bolnici i trenutno je van životne opasnosti. Inače, povređeni N.T. je predsednik FK Majdanpek.

- Njih dvojica su godinama kolege i odlični prijatelji. Niko ne može da veruje se ovako nešto dogodilo. Obojica godinama rade u Javnom stambenom preduzeću. Pomagali su se, išli jedan kod drugog. Recimo, povređenom N.T. je nedavno preminula majka, a najviše mu je u svakom pogledu pomogao upravo kolega koji ga je udario u glavu – kažu zaposleni u ovom preduzeću.

Sve se odigralo juče ujutru oko 8.20 sati. Obojica su došla na posao gde rade kao zaposleni. Bili su sami u jednoj od prostorija firme.

Osumnjičeni N.T. je dao svoj iskaz pred Višim javnim tužilaštvom u Negotinu gde je sve priznao i ispričao kako je bilo.

- Mnogo se kajem, ne znam šta mi se dogodilo da dohvatim drvenu motku koja je bila u prostoriji i udarim prijatelja u glavu. Mi smo se bukvalno posvađali bez razloga, nešto oko posla, nastala je najpre prepirka. Na žalost, to je preraslo u vređanje i psovanje, meni je pukao film, spazio sam motku i udario ga - pričao je N.T. pred tužilaštvom.

Tek kada je prijatelju šiknula krv iz glave, osumnjičeni je shvatio šta je uradio.

- Odmah sam mu prišao da mu pomognem, ali me on odgurnuo. Mašio sam se za telefon da pozovem hitnu pomoć, a hteo sam i da ga odvezem svojim kolima u bolnicu. Baš u tom momentu je naišao kolega i on je pozvao hitnu pomoć. Inače, sa svojim prijateljem koga sam udario nikada se nisam svađao, živeli smo kao braća. Mnogo mi je krivo, ali sada je kasno – ispričao je osumnjičeni.

Odmah nakon hapšenja, njemu je uzeta krv a analizom je utvrđeno da nije imao ni alkohol ni bilo kakve narkotike u krvi.

Nadležni imaju priznanje kao i materijalne dokaze u koju spadaju drvena motka i papirnate maramice kojom je povređeni brisao krv. Tužilaštvo je za sada delo okarakterisalo kao pokušaj ubistva. Dalji tok karakteristike dela zavisi od izjava svedoka, kao i od stanja u kome će se povređeni nalaziti ubuduće.

-Za sada ne znamo kolika je težina povrede. Činjenica je da je u pitanju fraktura lobanje, ali ne znamo da li će se pokazati ima li i oštećenja mozga – nezvanično saznajemo.

Tužilaštvo je osumnjičenom odredilo pritvor do 30 dana i to najviše iz razloga da ne bi uticao na svedoke.