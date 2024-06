SILOVAO 6 ŽENA NAKON ŠTO IH JE ZAKLJUČAO U FRIZERSKI SALON! Jeziva svedočenja inspektora: Imao je snošaj DOK SMO GA PRIVODILI!

Policijski inspektor u penziji Žarko Popović prisustvovao je tokom svoje karijere jezivim prizorima nasilja koje je teško zamisliti i u najizvitoperenijoj mašti.

Neka od tih iskustava podelio je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji:

foto: Damir Dervišagić

- U praksi sam imao određen broj silovanja, gde su maloletnici silovali, pod dejstvom alkohola, ali devojke svoje godište. I sve je to bilo u nekim pokušajima. Imali smo dečaka 14 godina, jake fizičke konstrukcije, koji je imao nekontrolisan seksualni nagon prema ženama. Uđe u frizerki salon, zaključa ga i siluje šest žena. On je višestruki povratnik.Kao maloletnik bio je hapšen, ali kada je navršio 14 godina, dobio je deset godina zatvora zbog silovanja u Valjevu. Jednom prilikom kada smo ga uhapsili i vodili ga u 29. novembar na obradu, on je imao snošaj u kolima. To je teška bolest, on ne može sebe da obuzda. To je lice koje zahteva ozbiljnu psihoanalizu - kaže policijski inpektor u penziji.

Smatra da žene treba da pri ruci imaju šokere ili biber sprej, kao vid prevencije, a u obzir dolazi i vatreno oružje ukoliko za njega postoji dozvola:

09:34 ZAKLJUČAO 6 ŽENA U FRIZERSKI SALON PA IH SILOVAO Inspektor šokirao svedočenjem: SILOVATELJ IMAO SNOŠAJ DOK SU GA VODILI U STANICU

- Ženama je sada to dozvoljeno. Ako ima dozvolu može da nosi pištolj i ima apsolutno pravo da ga upotrebi. Najbolje je istrčati negde u javno mesto. Ako upoznate u klubu nekog muškarca ne treba odmah kod njega u stan na kaficu. Dosta se silovanja desilo po toj osnovi, koje mi nažalost nismo mogli da dokažemo

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:43 OSUMNJIČENI ZA SILOVANJE I POVRATNIK NA SLOBODI! Advokat: Pozvati viši sud u Pančevu i pitati KO je doneo takvu odluku i zašto?!