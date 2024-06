"NAJGORE ŠTO SE DOGODILO U MOM ŽIVOTU" Napeto na suđenju dečaku ubici i roditeljima! Pedagog i psiholog: Nema naše odgovornosti

U Višem sudu u Beogradu danas su ispitana dva svedoka iz Ogledne Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u parničnom postupku koji se vodi protiv dečaka ubice, njegovih roditelja Miljane i Vladimira Kecmanovića, države kao i škole u kojoj se dogodio nezapamćeni masakr 3. maja prošle godine. O svim neprilikama, ponašanjima učenika, ali i o mogućim propustima prvo je više od dva sata pričala je sada penzionisana Jelena Vujičić koja je od 1998. godine obavljala funkciju stručnog saradnice i pedagoga u školi na Vračaru.

- Dečaka koji je počinio zločin prošle godine nisam imala prilike lično da upoznam, i da individualno radim sa njim, već su to bile razne radionice i prevencije na kojima smo se družili u sklopu časova na koje sam išla. Nikada nije bilo reči o tome da je on problemačan, nikada nije bilo reči o nekom njegovom lošem ponašanju ili nekom incidentu u kom je učestvovao, a da je on prijavljen. Ja sam o njemu na tim kologijumima i ostalim radnim sastancima sa ostalim nastavnicima, ili na nastavničkož veću o njemu čula samo o superlativu - rekla je pedagog, a potom dodala:

- Smatram da nije bilo mog propusta koji bi doveo do ovog strašnog događaja. Žao mi je što je do njega došlo i to je nešto najgore što se dogodilo u mom životu. Niko od toliko nastavnika u školi koji su radili sa dečakom nisu primetili ništa neobično što bi moglo da signalizira i dovede do zločina.

Advokat Snežana Dunjić koja zastupa porodicu ubijene Adriane Dukić imala je mnoštvo pitanja za pedagoga škole u kojoj se dogodio nezapamćeni masakr tog 3. maja prošle godine gde je ubijeno devetoro učenika i čuvar škole. Napeto u sudnici bilo je svaki put kada bi advokat Dukića postavila pitanje svedoku, kao i kada je detaljno obrazložila svaki propust u njenom radu koje je nakon događaja utvrdila vanredna inspekcija Ministarstva prosvete Srbije.

Takođe, advokat Dunjić zatražila je da se veštačenjem utvrde dimenzije sefa, kutije u kojoj je Vladimir Kecmanović trebalo da čuva svo oružje i mubiciju, tačnije naoružanje, sa namerom da dokaže da toliko naoružanja nije moglo da stane u taj sef.

- Tražim da se sasluša maloletni počinilac zločina, kao i da se veštači audio-snimak od tog 3. maja 2023. kako on poziva policiju i prijavljuje zločin. Kao i da se dostavi audio-video snimak svedočenje pred Višim tužilaštvom u Beogradu - navela je advokat Dunjić.

Nakon pauze svedočila je stručni savetnik, psiholog Lidija Maksić koja tu funkciju zaposlene obavlja od 2001.godine.

- Smatram da nema moje odgovornosti, ni propusta u radu koji su mogli da dovedu do ovog zločina. Sve ono što smo znali o njemu pre tog 3. maja prošle godine nije naslućivalo da će doći do toga. Ali nakon zločina detaljno sam analizirala, pregledala sve dnevnike, izveštaje kako nam možda nešto nije promaklo, verujte nije nađen nijedan propust, nijedna opomena koja bi nas alarmirala da će se nešto ovako desiti. Htela bi da objasnim da u 12 odsto slučajeva ima naznaka da će doći do zločina i da ima nekog čudnog ponašanja kod osoba koje počine zločin. Za sve ostale slučajeve nema znakova - rekla je ona, pa dodala:

- Smatram da smo mi kao škola trebali da budemo obavešteni da neko dete ide u streljanu, da mu roditelji kod kuće imaju oružje, da imaju dozvole za njih. Smatram da je to jako opasno i da smo morali da imamo takvu informaciju.

Porodica Dukić koja je tužila u parničnom postupku danas nije došla u Palatu pravde.

Sledeće ročište zakazano je za 27.septembar kada se očekuje da svedoči školski policajac Milica Stanković, kao i razredna nastavnica Dragana Tomić koja ovog puta nije došla na svedočenje zbog zdravstvenog razloga.