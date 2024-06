PLASTIČNOM VEZICOM DAVIO BIVŠU ŽENU, KOMŠIJA JE SPASAO U POSLEDNJI ČAS: Nišlija osuđen na 14 godina zatvora

Dalibor S. (37) iz Niša osuđen je danas u Višem sudu u Nišu na 14 godina zatvora jer je 12. novembra prošle godine hteo oko 15 sati da ubije svoju suprugu Sandru T. (32) i to tako što joj je stezao plastičnu uzicu oko vrata, pokušavajući da je uguši.

On je osuđen po krivičnom delu teško ubistvo u pokušaju. Spasle su je komšije odnosno električar koji je pri rukama imao klješta te je presekao tanku, ali smrtonosnu omču oko vrata. Reč je o plastičnoj uzici koju majstori koriste, na primer, za vezivanje kablova.

Aleksandra Mojašević Krstić obrazložila je presudu.

- Ovo veće optuženog smatra krivim. On je 12. novembra tražio dete da vidi van svog vremena. Majka je to dozvolila. Kada je dete predavala ocu rekla je " dobro čuvaj dete". Nakon toga je napao, jednom rukom je držao za grkljan a drugom rukom je udarao po licu. On je imao plan jer mu vezice nisu bile potrebne ako je hteo da vidi dete. Iskorišćena je i njena naivnost i to što nije očekivala napad. Tada je napao Sandru, a dete su čule komšije. To su čule komšije koje su došle i spasile ženu. Da nije bilo maloletnog deteta, ne znamo da li bi ona sada bila živa. Ljubomora ne može da se smatra motivom. Zato je Dalibor S. osuđen za teško ubistvo u pokušaju na 14 godina - rekla je sutkinja Aleksandra Mojaševi Krstić danas na izricanju presude.

Kako su ranije svedočile komšije iz Ulice Svrljiških partizanskih odreda, jadna žena je bila u ropcu, i plava u licu tako da su sekunde odlučivale o životu i smrti.

Ranije je veštačeno zdravstveno stanje okrivljenog I zaključeno je da je potpuno zdrava osoba. - Jedan od komšija videvši okrivljenog kako leži preko oštećene i steže joj plastičnu vezicu oko vrata kako bi je ugušio, odgurnuo ga je i tako sprečio najgore. Nakon toga, on je ušao u automobil i pobegao. Komšija je makazama sečicama presekao plastičnu vezicu sa vrata oštećene koja je i dalje bila bez svesti a drugi stanar je pozvao Hitnu pomoč – ispričali su ranije svedoci.

Prema optužnici, Sandra je tog dana dozvolila Daliboru da vidi sina (5), a nakon što je predala dete i ušla u zgradu u kojoj živi u Nišu, rekla mu je nešto nalik “Dobro čuvaj dete” ili slično, nakon čega je on krenuo u napad. Ona je zbog udarca glavom o pod zadobila prelom vilice i druge brojne povrede. Dalibor S. se ranije iskreno pokajao što je ovo učinio.

- Voleo sam Sandru, volim je i dalje iako sam siguran da me je izneverila. Žao mi je što sam tako postupio prema njoj, to sebi ne mogu da oprostim jer je ona majka moga sina. U trenutku kada mi je rekla da više nemam prava da brinem o njoj, ja sam se izgubio. Pogrešio sam, kajem se, hvala Bogu što je živa i zdrava, kaznite me po zasluzi – rekao je u svojoj završnoj reči optuženi.

On je navodno sumnjao da ga supruga vara, ali bez pravih dokaza. Tužilaštvo je ranije zatražilo najmanje 15 godina zatvora.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv) SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000 Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

