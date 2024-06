OVO JE SONJA KOJA JE BRUTALNO UBIJENA NA VOŽDOVCU: Bila direktorka u PR kompaniji, živela sa osumnjičenim - IMALA JEZIVE POVREDE

Sinoć je građane beogradskog naselja Voždovac uznemirio dolazak policije na njihova vrata, nakon prijave njihovog komšije Nemanje Š, a nevenčanog supruga ubijene pedesetogodišnje Sonje R. da je ona preminula u stanu ove zgrade!

Naime, kako saznajemo, Sonja je bila direktorka u jednoj PR kompaniji, a godinama je stanovala u svom stanu na Voždovcu, zajedno sa nevenčanim suprugom, koji je i prijavio događaj, a sada je uhapšen iz razloga što je priznao u policiji da je tukao svoju ženu. Međutim, još uvek se ne zna šta je dovelo do ovakve tragedije.

foto: Kurir

- Na njenom telu bile su vidljive povrede, noge su joj kompletno bile u podlivima. Telo je poslato na obdukciju koja bi trebalo da pokaže da li je preminula od zadobijenih povreda - rekao je izvor Kurira.

Inače, ubijena žena je zaova poznate voditeljke Ane Pendić, odnosno sestra muža voditeljke Ane, Vojkana Radoša.

- Nemam komentar za tu situaciju, ne bih želela da komentarišem tu situaciju - rekla je kratko voditeljka.

Uviđaj je obavilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, po čijem nalogu je telo poslato na obdukciju, a naša ekipa zatekla je i danas na licu mesta policajce u civilu.

Sinoć ne znam koliko ih je bilo, i policajaca i forenzičara. Izneli su telo odavde i kucali nam na vrata posle ponoći. Pre toga nismo čuli nikakvu buku, niti svađu, pa da se pomisli da je to dovelo do tragedije. Baš me znamo šta se tu moglo dogoditi. Policija je i danas tu, ispituju nas da li živimo ovde ili smo podstanari, koliko dugo smo tu, jesmo li poznavali tu porodicu... - ispričao je za Kurir jedan od komšija.

