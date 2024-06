"DA LI MOŽETE DA ZAMISLITE NAJGORU VRSTU MUČENJA? OVO JE JOŠ GORE" Jeziva zatvorska ispovest najinteligentnijeg srpskog kriminalca

Đorđe Vasiljević, poznatiji kao Atila, nezvanično važi za najinteligentnijeg srpskog kriminalca, sa koeficijentom inteligencije od čak 141. Proveo je iza rešetaka ukupno 13 godina.

Atila je odrastao u teškim uslovima, sa ocem alkoholičarem koji ga je fizički zlostavljao. Devedesetih godina, kao dečak, bio je prepušten sebi i beogradskom asfaltu. Sa 13 godina je upoznao majku za koju je mislio da je mrtva. Na ulici je dobio nadimak Atila i počeo se upuštati u ozbiljniji kriminal - krađe, iznude i razbojništva. Kako sam priznaje, od 317 članova krivičnog zakona Republike Srbije, prekršio je čak 122.

foto: Kurir Televizija

Vasiljević je izašao iz zatvora 2015. godine. Danas živi u malom mestu i najveći cilj mu je da izvede na pravi put svoje četvoro dece.

Gostujući u emisiji "Crna hronika" na Kurir televiziji, Atila je otkrio kakav je bio život u zatvoru. Najpre se osvrnuo na pitanje voditeljke Jelene Pejović o tome kako su u zatvoru tretirali silovatelje i pedofile.

- Da li možete da zamislite najgoru vrstu mučenja koju možete da priuštite drugom ljudskom biću? Ovo je 30% gore od toga. Morate da shvatite da imate i drugu ekipu koji su zločinci, samo nisu grozni zločinci - rekao je Atila i dodao:

04:05 ĐORĐE VASILJEVIĆ ATILA O ŽIVOTU IZA REŠETAKA: Silovatelji i pedofili su imali poseban tretman, tako smo uklanjali CRNILO IZ SEBE

- U zatvoru postoje časna dela i nedela. Časna dela u kriminalu su ubistvo u kriminalu, pljačka banke i slične stvari. Sa druge strane, svi ti zločinci, kojima sam pripadao i ja, imaju majke, sestre, žene, decu. Negde ti ljudi imaju crnilo u sebi, ali oni popravljaju to crnilo time što muče ovog silovatelja ili pedofila. Jer su oni pre svega bolji od njega i nikada ne bi uradili tako nešto bez obzira na to što su uradili gomilu drugog zla.

Atila je opisao svakodnevni život u zatvoru i uslove u kojima su zatvorenici boravili.

- Zatvorenicima je u zatvoru dosadno, nema televizije i nema radija. To je vreme kada su odrasli muškarci zatvoreni u jednoj sobi. Ako stražari nađu erotske novine, biju dok neko ne prizna čije su. Što je u principu totalno suludo, oni biju zato što ih treba tući, a ne zato što je to bitno. To je vreme kada nemate dušeke jer su previše tanki, ali ako stavite karton od kutije paketa i oni nađu, biju vas. To je vreme kada krijete flaše sa kojima trenirate jer je trening zabranjen, biju vas - naveo je Atila.

foto: Kurir Televizija

Atila se osvrnuo i na duge zatvorske kazne, ističući da one gube smisao posle određenog vremena.

- Čovek je zatvoren da odsluži kaznu sa zabranom kretanja. Ne da mu bude hladno ili vrućina, da nema lekove a bolestan je, da je gladan, da ne može da zagreje vodu pa mora hladnom i umire. Zašto su kazne od 40 godina nesvrsishodne? Prvo, svi posle 15 ili 20 godina postaju nevini ako imaju još iole mozga, a neretko i lude na način da ne znaju za bolje. Znači, hranite ih za džabe jer oni više ne znaju zašto su tamo, niti ih to zanima - rekao je Atila i dodao:

- Drugo, to je već smrtna kazna sama po sebi. Videćete vremenom da ovo što ja pričam je sasvim realno. Ne postoji čovek koji je došao u zatvor po kazni od 35 godina, dobio 40 i da će izaći živ. Loša hrana, medicinska nega, uslovi i na kraju krajeva stražar se poistovećuje sa jednom stvari 'pa šta ako umire, što je napravio ono onomad'. Iako im nije posao da ga puste da umre.

