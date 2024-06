ŠOK-ISKAZ STOJANA U SUDU, OKRIVLJENOG DA JE U RIPNJU UBIO NEVENU (16): Sanjao sam je dok sam kod jedne babe skidao crnu magiju?!

BEOGRAD - U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Stojanu Iliću koji je optužen da je 16. aprila prošle godine u Ripnju ubio maloletnu Nevenu P. (16), a on je na današnjem ročištu ispričao da je sanjao svoju žrtvu dok je skidao crnu magiju.

- Bio sam pod uticajem negativne energije. Jedna baba vračara mi je dala da pijem vodu sa biljem i pio sam je više puta, da bih skinuo crnu magiju koju mi je neko bacio - rekao je okrivljeni Ilić pred sudom i nastavio:

- Dok sam pio tu vodu baba mi je rekla da će mi se javiti oni koji mi vračaju i ja sam tada sanjao Nevenu, njenu majku i babu. Bilo mi je od te vode nekad bolje, nekad loše, a u trenucima kad je meni bilo dobro one su se razboljevale. Prema njegovim rečima on je Nevenu, njenu majku i baku nakon toga i pitao o crnoj magiji.

- Pitao sam ih zašto mi vračaju, a one su mi se smejale samo. Dok sam pio tu vodu i na javi sam ih video izobličene, to su bile one samo u drugim oblicima. Nakon što je Ilić, na zahtev svog branioca Jakova Avramovića, govorio o crnoj magiji, svoje analize su dali i sudski veštac o njegovom psihičkom stanju.

Dr Aleksandar Milošević i dr Nada Janković pozvani su da govore o svojoj analizi psihičkog veštačenja okrivljenog jer je iz zatvorske bolnice okružnog zatvora u Beogradu stigla analiza da okrivljeni ima poremećaj F41, odnosno panični poremećaj i poremećaj ličnosti.

- Ostajemo pri tome da kod okrivljenog nismo konstatovali psihički poremećaj, već laku mentalnu zaostalost - rekao je psihijatar Milošević, a psiholog Janković dodala: - U pitanju je emocionalna nestabilnost koja se ispoljava impulsivnost i agresivnost, ali to nije psihički poremećaj već stanje koje traje ceo život. Kao veštak medicinske struke pozvan je Vladimir Živković koji je istakao da je žrtva trpela bolove jakog intenziteta.

- Posle povrede zadnjeg dela vrata povređena je kičmena moždina i ona nije mogla da se brani jer joj je leva strana bila potpuno, a desna delimično paralisana. Ona je tri do pet minuta trpela bolove jakog intenziteta, sve do smrti. Pretpostavljam da je povreda na vratu nastala prva zbog manjka odbrambenih povreda - rekao je Živković.

Advokat odbrane nakon ovih izlaganja je predložio da se ponovo uradi veštačenje uračunljivosti okrivljenog, s obzirom na to da smatra da je bio pod crnom magijom i da je viđao izobličene ljude, kao i na dijagnozu koja mu je konstatovana u zatvorakoj bolnici. Ilić je, da podsetimo, kobnog dana ubio Nevenu i povredio još tri člana njene porodice, majku, baku i ujaka.