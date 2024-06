"DA ČOVEK TAKO ZAVRŠI, TO JE JEZIVO... SAMO ONI ZNAJU ŠTA SE DESILO" Isplivali detalji ubistva u Bačkom Gradištu, dvojici pritvor!

Muškarcu R. P. (28) i sedamnaestogodišnjem mladiću, koji su uhapšeni zbog sumnje da su 20. juna počinili ubistvu u Bačkom Gradištu, kada su upotrebom fizičke snage usmrtili šezdesetogodišnjeg čoveka, određen je jednomesečni pritvor.

- Pred sudijom za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu saslušan je maloletni osumnjičeni za ubistvo muškarca u Bačkom Gradištu, koji je izneo svoju odbranu i određen mu je pritvor - rečeno je iz Višeg suda. R. P. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu, i njemu je takođe određen prtitvor do 30 dana zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.

Ilustracija foto: Nenad Kostić, Shutterstock

Podsećanja radi, T. B. (60) ubijen je u četvrtak uveče, međutim, kako se saznaje od žitelja Bačkog Gradišta, on je tog dana viđen sa obojicom mladića koji se sumnjiče da su ga nasmrt pretukla.

- Kako se priča po Bačkom Gradištu, njih trojica su bili zajedno i navodno su pili, ali su se u jednom momentu posvađali i potukli. Verovatno je sukobu kumovao alkohol i došlo je do tragedije. Šta je bilo, to samo oni znaju, ali da čovek tako završi, to je jezivo. Njega je kako leži nepomično na ulici pronašao jedan meštanin - ispričao je poznanik stradalog čoveka.

U Bačkom Gradištu i dalje vlada šok da se nešto ovako moglo dogoditi u njihovom okruženju, za stradalog čoveka njegovo poznanici kažu da je bio dobar i vredan čovek i niko od njih ne može da poveruje šta ga je snašlo.

- Znam ga već godinama. I ranije je dolazio iz Bečeja u Bačko Gradište jer ovde ima rođake, a kada se razveo, onda se preselio. Rodom je, čini mi se, iz Uroševca. To vam je, pravo da vam kažem, jako dobar čovek. Kada sam čula šta ga je snašlo, nisam mogla da poverujem, još sam u šoku. Zaista ne razumem šta je mogao biti uzrok pa da nekog nasmrt pretučete - ispričala je poznanica ubijenog muškarca.

Prijatelj stradalog dodao je za "Dnevnik" da se T. B. doselio u Bačko Gradište nakon razvoda, kao i da je taj čovek uvek bio tu za svoje komšije, te ne može da poveruje šta bi mogao biti motiv ubistva.

- Sve se nadam da će se odnekud pojaviti. Bio je tako dobar i vredan čovek. Nema ko ga u Bačkom Gradištu ne poznaje. Svima je pomagao i nije bežao od posla, a sada tako da završi, pa to je strašno - kaže prijatelj T. B.

(Dnevnik)