OGLASILA SE ADVOKATICA DEJANA DRAGIJEVIĆA: Tačno je, podnela sam zahtev, moj branjenik mi je rekao... SLUČAJ DANKE ILIĆ

Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot, jedan je od dvojice osumnjičenih za ubistvo male Danke Ilić (2), koji je, podsetimo, odmah po hapšenju priznao monstruozno ubistvo, zatražio je da ga tužilac ponovo sasluša, potvrdila je za Kurir njegova advokatica Vanja Živković.

Podsetimo, Dragijević je već saslušan pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru i to nakon hapšenja 4. aprila. Tada je priznao zločin i do detalja opisalo svoju, ali i ulogu u zločinu svog saučesnika, osumnjičenog Srđana Jankovića (50) iz sela Luka. Međutim, nakon što je Janković nedavno odlučio da promeni svoj iskaz u tužilaštvu i da svoju odbranu ćutanjem zameni negiranjem krivice, i Dragijević je odlučio da ponovo stane pred tužioca.

- Moj branjenik Dejan Dragijević rekao je, nakon nekoliko naših susreta i razgovora, da želi da se ponovo pojavi pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru da bi ponovo dao svoj iskaz - potvrdila je za Kurir advokatica Vanja Živković iz Bora, inače branilac Dragijevića.

Srđan Janković i Dejan Dragijević foto: Nemanja Nikolić

Kako saznajemo, datum kada će se osumnjičeni iz Zlota pojaviti pred tužilaštvom još uvek nije poznat, ali očekuje se da će uskoro biti zakazan termin njegovog saslušanja.

- Dragijević je pre desetak dana izjavio da želi ponovo da iznese odbranu pred tužilaštvom. Njegova advokatica je ubrzo podnela zahtev i sada se očekuje svakog momenta kada će se objaviti datum njegovog ponovnog saslušanja - nezvanično saznaje Kurir od izvora upoznatog sa slučajem.

Takođe, iz Višeg javnog tužilaštva potvrdili su za Kurir da je advokat Dragijevića podnela zahtev, međutim, još uvek nije odlučeno, niti zakazano saslušanje.

- Okrivljeni Dejan Dragijević, pisanim podneskom preko svog branioca po službenoj dužnosti, predložio je tužilaštvu dodatno saslušanje, radi razjašnjenja okolnosti i iznetih činjenica koje je dao na zapisnik prilikom saslušanja 05.04.2024. godine. O ovoj predloženoj dokaznoj radnji, VJT nije odlučio, niti zakazo termin - rekli su iz tužilaštva.

Kako smo ranije pisali, najava Dragijevića da se ponovo izjasni, trebalo bi da bude od značaja za istragu.

- Šta će on sada ispričati zna samo on, ali njegov novi iskaz bi mogao ili da totalno razjasni slučaj ili da ga dodatno zakomplikuje. Ukoliko on prizna konačno gde je telo devojčice, situacija bi bila sasvim jasna, ali on može sada i da "okrene ploču" i da po ugledu na svog kolegu Jankovića odluči da promeni iskaz.

Podsetimo, Danki Ilić se trag izgubio 26. marta, a 4. aprila policija je uhapsila Srđana Jankovića (50) i Dejana Dragijevića (50), radnike borskog "Vodovoda" zbog sumnje da su dete koje je samo izašlo na ulicu udarili kolima, pa zadavili i bacili telo. U istrazi koju vodi Više javno tužilaštvo u Zaječaru, do sada je ispitano 17 svedoka, a za 5. jul zakazano je saslušanje još troje ljudi.

