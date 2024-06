TRAUMA! 10 JEZIVIH PITANJA MIKINE ODBRANE: Aleksić i advokat dodatno mučili žrtve na suđenju: DA LI STE NEKADA VIDELI SILOVANJE?

Suđenje učitelju glume koji se tereti za silovanja i polna uznemiravanja polaznica svoje škole, traje dve godine i pet meseci i za sve to vreme oštećene su morale detaljno da opisuju ono kroz šta su prošle

Suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, reditelju i učitelju glume koji je optužen da je seksualno zlostavljao sedam polaznica svoje škole "Stvar srca", traje već dve godine i pet meseci, i tek na ročištu održanom u ponedeljak završeno je sa ispitivanjem žrtava. Njihova svedočenja bila su duga i mučna, smatraju strčnjaci, između ostalog i zbog načina na koji su im Aleksić i njegov branilac postavljali pitanja.

Plakale u sudnici

Aleksić se, prema optužnici koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Beogradu, tereti da je više puta silovao četiri svoje učenice koje su u tom trenutku bile maloletne. Prema optužnici, on se tereti i da je nad tri devojke izvršio nedozvoljene polne radnje zloupotrebom položaja - svoje pozicije nastavnika glume.

Poslednja oštećena devojka koja je ispitana u ponedeljak, bila je glumica Iva Ilinčić. Ona se u više navrata rasplakala u sudnici odgovarajući na pitanja advokata Zorana Jakovljevića, Aleksićevog branioca. Pre Ive su istu traumu u sudnici doživele i druge oštećene devojke.

Ono što je svima upalo u oči jeste način na koji je advokat Jakovljević postavljao pitanjama devojkama koje imaju status oštećenih, a neke od njih i status posebno osetljivih svedoka. Pitanja su mu, po oceni stručnjaka, neprimerena, a više puta je reagovao i sudija koji ga je opominjao, udaljavao iz sudnice i kažnjavao.

- Advokat je na poslednjem ročištu kaženjen novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara i to nije prvi put da je sankcionisan. Na jednom od prethodnih ročišta kažnjen je sa 50.000 dinara, a tada je i udaljen iz sudnice. Kada je svedočila Milena Radulović, takođe se nedolično ponašao, pa je kažnjen sa 100.000 dinara - podseća naš sagovornik:

- Razna su bila pitanja Jakovljevića i konstatacije koje sud nije dozvolio, a samo neka od njih su: "Je l' vi mrzite Miroslava Aleksića?; Jeste vi silovani tog dana?; Zašto u iskazu sve vreme naglašavate da ste imali čarape na sebi?; Razgovarali ste sa Aleksićem o svojim problemima sa emotivnim partnerom, imate dvostruke aršine".

Glumice sa njim oči u oči Da li ste sa 18 godina devojčica? Pitanja je za ove skoro dve ipo godine koliko traje suđenje oštećenim devojkama postavljao i sam okrivljeni. Milena Radulović foto: ATA images Tako je Aleksić pitao glumicu Milenu Radulović, koja je među prvima odlučila da ga prijvi policiji i javno progovori o onome što se dešava u Aleksićevoj, tada vrlo popularnoj, školi glume, "da li je tek naknadno odlučila da je silovana?". Aleksić je glumicu tokom svedočenja i vređao i nazivao je starletom. Slično se ophodio i prema ostalim devojkama, a Ivu Ilinčić je pitao "da li je sa 18 godina devojčica ili devojka?".

Jeziva pitanja odbrane - Kako je uspevao to da vam radi sa vašim skupljenim nogama? - Zašto niste zatvorili usta? - Zašto niste snažno stisli vilicu da ga sprečite? - Dolazili ste na časove bez hulahopki, zašto? Da bi njemu bilo lakše da vas siluje? foto: Instagram/123., Branislav Bozic - Je li vam on naredbodavno ili normalno rekao da raširite noge? - Zašto se niste sredili kad ste ušli u studio, nego ste ostali raščupani i crveni? - Da li ste videli nekada kako izgleda silovanje? - Kako ste izgovarali monolog ako vam je on gurao jezik u usta? - Da li su vas u školi učili tehnikama kako da se brzo rasplačete? - Da li ste plakali?

Advokata Denis Bećirić koji zastupa jednu od oštećenih, kaže da naš zakon propisuje da žrtve, nažalost, na suđenju moraju da prođu svoju traumu ponovo iako su o tome govorile tokom istrage. Međutim, način na koji su im pitanja postavljena od strane odbrane i kakve su sadržine, je deo njihove taktike.

Brutalnost odbrane

- Činjenicu da su one, nažalost, u zakonskoj obavezi da odgovaraju na pitanja, odbrana zloupotrebljava. Ovde je strategija da se isprovocira sudija da kazni branioca ili donese još neku meru, kako bi mogao da kaže da im je onemogućeno pravo da se brane. Sudija to ima u vidu i dopušta više nego što bi trebalo - kaže Bećirić.

Denis Bećirić foto: Kurir Televizija

Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević, učestvovala je u kampanji koja je pokrenuta kako bi podržala žrtve.

- Bila sam deo kampanje koja govori o tome kakvu su devojke torturu prošle na suđenjima. To povlači još jedan problem, a to je kako ta tortura utiče sada na sve žene koje će se obeshrabriti i niko neće hteti da prijavi seksualno nasilje da ne bi prolaze kroz to što su ove devojke sada prolazile - tu brutalnost pitanja koja su im postavljana - rekla je Stanojević.