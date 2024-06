3 MOGUĆA SCENARIJA U SLUČAJU UBISTVA DANKE ILIĆ: Dragijević traži da ga tužilac opet sasluša, evo šta to znači! SVE SE KOMPLIKUJE

Tri meseca već traje misterija ubistva Danke Ilić (2) iz Bora, a zahtev jednog od osumnjičenih Dejana Dragijevića (50) da ponovo izađe pred tužioca i dopuni svoj iskaz, dodatno je zakomplikovalo situaciju.

Podneli zahtev

Šta to Dragijević želi da ispriča u tužilaštvu tri meseca nakon što je priznao da je sa svojim kolegom iz JKP "Vodovod", Srđanom Jankovićem (50), kobnog 26. marta u Banjskom polju kod Bora prvo kolima udario Danku, pa je uneo u auto i zadavio rukama, zna samo on. Međutim, sagovornici Kurira kažu da postoje tri moguća scenarija - da konačno kaže gde je premestio telo Danke Ilić, pošto je u prvobitnom iskazu priznao da je telo 28. marta premetio, da svu krivicu sada svali na Srđana Jankovića ili da potpuno promeni iskaz i negira da je ubio dete.

Dejan Dragijević foto: Nemanja Nikolić

- U ovom slučaju postoje tri solucije. Prva je da će konačno otkriti gde se nalazi telo devojčice, ali druga i treća solucija su izvesnije. Moguće je da će i Dragijević, kao što je to nedavno uradio Janković, sada negirati zločin, odnosno da će povući svoj prvobitni iskaz dat posle hapšenja u aprilu, vadeći se na to da je prvu izjavu dao ishitreno i da je tada bio pod stresom. Treća solucija je da svu krivicu svali na Jankovića, ali za to bi morao da da valjan dokaz - objašnjava naš sagovornik.

Na ovu temu za Kurir je govorio i advokat Milinko Jovanović, branilac Dejanovog oca, Radoslava Dragijevića, koji je u ovom slučaju takođe osumnjičen. Podsetimo, Radoslav se sumnjiči da je sinu Dejanu pomogao da posle ubistva premesti telo devojčice. On je posle dva meseca pušten iz pritvora da se brani sa slobode i sve vreme tvrdi da nije pomagao sinu i da ne zna ništa o devojčici.

Srđan Janković i Dejan Dragijević foto: Nemanja Nikolić

- Posmatrajući slučaj logično, pretpostavljam da će Dejan negirati prvobitni iskaz što i može učiniti na osnovu našeg zakona, ali takođe, on najpre mora tužilaštvu da objasni zbog čega je prvo priznao krivicu, s tim da, ukoliko to ne objasni validno, ni tužilaštvo ni sud neće uzeti u obzir taj drugi iskaz - objasnio je advokat Jovanović.

I Vanja Živković, advokatica osumnjičenog Dejana Dragijevića potvrdila je za Kurir da je podnela zahtev Vušem javnom tužilaštvu u Zaječaru za ponovno saslušanje njenog klijenta.

- Moj branjenik rekao je nakon nekoliko naših susreta i razgovora da želi da se ponovo pojavi pred tužilaštvom da bi ponovo dao svoj iskaz - rekla je advokatica.

Razjašnjenje

Takođe, i iz tužilaštva nam je potvrđeno da im je osumnjičeni Dejan Dragijević pisanim podneskom preko svog branioca po službenoj dužnosti predložio dodatno saslušanje.

- Dodatno saslušanje je predložio radi razjašnjenja okolnosti i iznetih činjenica koje je dao na zapisnik prilikom saslušanja 5. aprila. O ovoj predloženoj dokaznoj radnji, tužilaštvo nije još odlučilo, niti je zakazao termin za saslušanje - rekli su Kuriru iz zaječarskog VJT.

Danka Ilić foto: Printscreen, MUP

Rok: Do optužnice tri meseca U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru zakazano je saslušanje novih svedoka u istrazi ubistva dvogodišnje Danke, nakon čega će verovatno biti zakazano i ponovno saslušanje Dejana Dragijevića. Inače, tužilaštvo ima još tri meseca rok da podigne optužnicu, s obzirom na to da je zakonski rok za podizanje optužnice šest meseci. U dosadašnjoj istrazi ispitano je 17 svedoka, među kojima su i Dankini roditelji. Takođe, u tužilaštvo je stigao deo veštačenja DNK tragova uzetih iz automobila kojim je, kako se sumnja, devojčica udaren, ali nije bilo poklapanja sa Dankinim biološkim tragom. U toku je drugi deo DNK veštačenja, kao i veštačenje GPS uređaja iz automobila. U istrazi je obavljeno i neuropsihijatrijsko veštačenje dvojice osumnjičenih i utvrđeno je da su oni uračunljivi.