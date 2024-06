TEŠKE SUDBINE DVOJICE POGINULIH KOD PROKUPLJA: Ivku stradao i sin, Dejanovi nemaju novca za sahranu! "SVE SE LOMI GDE JE NAJTANJE"

U prevrtanju trakotra koje se tokom jučerašnjeg nevremena dogodilo u ataru sela Bresnica kod Porkuplja, na licu mesta je stardao Dejan Radoičić (42) iz Zdravinja, dok je vlasnik traktora Ivko Pejović (70) iz Bresnice preminuo tokom noći u niškom UKC.

U prvo vreme se mislilo, a to je Pejović ispričao kada su ga pronašli, da je grom udario u traktor, ali je ministar policije Ivica Dačić kasnije izjavio da je istragom utvđeno da je do prevrtanja tarktora došlo usled neprilagođene brzine i nevremena.

Nesrećni ljudi su bili u šumi da skupljaju drva kada je nevreme počelo. Požurili su da se vrate i tada je došlo do prevrtanja traktora. Pejović je uspeo nekako da, bauljajući pređe par kilometara i dođe do glavnog puta, odakle je pozvana Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplje koja mu je ukazala pomoć i prevezla ga do prokupačke bolnice, a odatle je prebačen u UKC Niš.

- On je bio svestan i u razgovoru sa okupljenim meštanima objasnio je da je grom udario u njihov traktor i da su se tako prevrnuli. Rekao je još i da ne treba sada da traže Dejana, jer je on sigurno mrtav, ali je medicinska ekipa uz pomoć meštana uspela da dođe do mesta prevrtanja i do tragično stardalog Dejana - ispričao nam je izvor.

Dejan je inače bio nadničar, koji je, kako kažu svi koji su ga poznavali, bio pošten i vredan čovek koji je svima u okolini obavljao poslove. Poslednje dve godine živeo je u vanbračnoj zajednici sa jednom ženom u Bresnici, pa je sa Ivkom često išao u šumu po drva.

- Ne znam čovek kome nije izašao u susret. Živeo je vrlo skromno, zaista, ali nikome nikada nije zakinuo. Uvek je on radio pošteno, kao i njegov brat. Sa majkom žive od socijalne pomoći, pa eto sada pored svih muka koje imaju, nemaju ni za sahranu. Zato su meštani Zdravinja odlučili da pomognu Dejanovoj porodici barem u ovome. Za nekoliko sati prikupili su 40.000 dinara, ali je potrebno još novca za sahranu - kažu nam meštani Zdravinja.

Ko želi može da uplati novac za pomoć ovoj sirotoj porodici na žiro- račun rođake Marine Nastić 200 133730532 38 sa naznakom Za Dejanovu sahranu.

I sudbina nastradalog Ivka Pejovića je bila teška. Pre nekoliko godina mu je u saobraćajnoj nesreći poginuo sin kod Kondželjske crkve, kada je izgubio kontrolu nad motociklom na kojem je bio. To je bio jedan od blizanaca koje je Ivko ima sa suprugom. Porodica je skromna, radna i uvek su se mučili da zarade. Zbog toga je Ivko i u sedamdesetoj godini života brao drva.

- Sve se lomi gde je najtanje. Prosto ko je rođen da se muči, čitavog života se muči - komentarišu meštani Bresnice ono što se prethodnog dana događalo.

