RODITELJI UBIJENIH U MASAKRU DEŽURAJU ISPRED ZATVORA: Ožalošćene porodice javno traže podršku

Ožalošćene porodice svirepo ubijenih u nezapamćenom masakru 4.maja prošle godine u selima Dubona kod Mladenovca i Malo Orašje kod Smedereva odlučili su da preduzmu nešto povodom njihovog tragičnog slučaja.

Tuga, bol, neizmerna patnja, konstantno postavljanje pitanja "zašto?", kao i činjenica da li bi izbegli strašan zločin da su nešto uradili drugačije... Hiljadu pitanja bez odgovora neutešne roditelje - sestre i brata Kristine i Milana Panića iz Dubone, ali i njihovog prijatelja Dalibora Todorovića naveli su ih da već treći petak u ovom mesecu dežuraju i protestuju ispred smederevskog zatvora kako bi sprečili da Biljana Blažić, majka masovnog ubice i supruga okrivljenog Radiše Blažića, koji se tereti da je sinu obezbedio nelegalno oružje kojim je počinio zločin dođe u posetu.

Ožalošćene porodice ovog puta odlučili su i da javno zatraže podršku i to putem društvenih mreža.

- Danas na Vidovdan ponovo planiramo protest ispred zatvora u Smederevu, pa bi pozvala sve ljude koji bi mogli da nas podrže. Da se zajedno okupimo, da ne dozvolimo ubicama da se posećuju. Skup je od 9 sati ujutru pa ko može neka dođe da nas podrži i ujedno da ne dozvolimo da se ovako nešto nikad ne ponovi. Jer ako ubice ne budu kažnjene bojim se reprize - napisala je između ostalog Zorica Panić majka ubijene maturantkinje Kristine i mladog policajca Milana.

Prošlo je 13 meseci od jezivog zločina koji je te kobne večeri 4.maja u 22.20 sati naoružan do zuba bez ikakavog razloga oduzeo tim roditeljima decu, njihove snove, ciljeve, vazduh koji dišu. Svakog dana, ne samo Panići i Todorovići nego i ostalih šest porodica koji su izgubili decu bore se za vazduh, za uzdah i žele da se potrude da nađu smisao nakon gubitka dece, ali teško im sve to pada... To smo mogli da vidimo i na zakazanom suđenju 23.maja u Višem sudu u Smederevu gde je trebalo da se održi pripremno ročište Blažićima, ali do toga nije došlo zbog incidenta ožalošćenih roditelja.

Suze, knedla u grlu, pokušaj samokontrole, zagrljaji, a onda eskalacija pomešanih emocija koje su se u njima skupljale godinu dana i to samo na prvi susret "oči u oči" sa osumnjičenim ubicom njihove dece.

- Kada jeUroš Blažić ušao u prostoriju Višeg suda u Smederevu okovan lancima na rukama i nogama, sa pancirom na sebi ožalošćene majke su zakukale, a očevi instiktivno puni besa, ljutnje i bola ustali su sa stolica. Tada je pala i klupa koja se razbila... 15 sekundi je trebalo da se sve pretvori u pravu dramu. Cika, vriska, plač i kuknjava odjekivali su prostorijom, hodnikom, a onda je usledilo zveckanje lisica, trčali su okrivljeni Blažići niz hodnik Višeg suda dok su ih svojim telima branili stražari - podseća izvor i dodaje da je na svu sreću veća drama izbegnuta.

Ekipa Hitne pomoći nekoliko puta je reagovala nakon toga, a potom Viši sud u Smederevu odlučio je da se ročište odloži zbog bezbednosti i uputio zahtev Vrhovnom sudu Srbije da se suđenje održava u nekoj bezbednijoj sudnici u zemlji. Nedugo zatim usledio je odgovor i odlučeno je da se suđenje Blažićima premesti u sudnicu Okružnog zatvora u Beogradu u Bačvanskoj ulici, ali termin još uvek nije zakazan.