MRAČNA ISTINA ZATVORA: "Prepustili su nas sudbini"! Bivši zatvorenik otkriva JEZIVE detalje iz Padinske Skele: Uslovi su teški

Policija je uhapsila petoro zaposlenih u Kazneno-popravnom zavodu u Padinskoj Skeli zbog nesavesnog rada u službi u vezi sa slučajem u kojem je 74-godišnji zatvorenik preminuo nakon višednevnog zlostavljanja od strane mlađih pritvorenika.

Među uhapšenima su tri pripadnika Službe za obezbeđenje i doktorka Službe za zdravstvenu zaštitu u Kazneno-popravnom zavodu.

Jordan Antonić, bivši komandir straže u Okružnom zatvoru u Beogradu, objašnjava:

- Zlostavljanje i prebijanje zatvorenika su ozbiljan problem u zatvorima. Služba obezbeđenja ima dužnost da redovno obilazi ćelije i reaguje na sumnjive aktivnosti. U ovom slučaju, jasno je da su čuvari propustili da primete i prijave zlostavljanje starijeg zatvorenika. Oni su trebali odmah da registruju to i da uzmu izjave od oštećenog i onih koji su naneli teške telesne povrede. Tako bi obezbedili sebi da ne bi odgovarali krivično. Međutim, oni to nisu uradili, što je dovelo do tragičnog ishoda.

foto: Kurir televizija

Kako je moguće da skoro mesec dana niko od čuvara nije imao nikakve informacije o zlostavljanju koje se dešavalo u ćeliji?

- To je greška službe obezbeđenja. Ja, na primer, kada sam radio, obilazio bih prostorije i odmah primećivao povrede, uzimao izjave i prosleđivao nadležnima. Ovdje je očigledno bilo nemarnosti i propusta - objasnio je Antonić.

foto: Kurir televizija

- Disciplinski postupak je najmanja briga za čuvare u poređenju sa krivičnim postupkom koji se trenutno vodi protiv njih. Prvo treba da se utvrdi gde je napravljen propust – da li su čuvari preneli informacije, ali dalje nije bilo reakcije. Moramo da prođemo kroz sve to da bismo videli gde je zapelo i ko je kriv - rekao je Milan Popović, advokat.

foto: Kurir televizija

Maksim Klasanović, bivši zatvorenik na Tajlandu, daje svoj uvid:

- Uopšte me ne čudi ovakav događaj. Na Tajlandu, zatvorenici često zlostavljaju slabije, a čuvari ne intervenišu. Takođe, kod nas su bande vladale u zatvoru, čuvari su nas prepuštali našoj sudbini. Često je bilo nemoguće prijaviti zlostavljanje jer bi to bilo viđeno kao kukavičluk među zatvorenicima - rekao je Klasanović i dodao:

- Uslovi u zatvorima su teški, i ako si slab, uvek postoje psihopate koje će te zlostavljati. Na Tajlandu sam video zatvorenike koji su umirali jer čuvari nisu reagovali na vreme. Verujem da bi trebalo da zatvorenici u Srbiji imaju poverenje da mogu prijaviti zlostavljanje, ali očigledno to nije slučaj.

foto: Kurir televizija

Antonić ističe da je problem u zatvorima jer su, kako kaže, pretrpani.

- Problem je što su zatvori pretrpani, pa se ne gleda po krivičnom delu ili starosnoj dobi zatvorenika. Imamo slučajeve gde je 74-godišnji čovek stavljen u ćeliju sa trojicom mladih zatvorenika. To je već greška u startu. Prostorije su male, a zatvorenici su prepušteni sami sebi. Čuvari dolaze na smenu, rade svojih 8 sati i idu kući. Njih ne interesuje da li se zatvorenici tuku ili šta rade - rekao je.

11:29 MRAČNA ISTINA ZATVORA: Prepustili su nas sudbini! Bivši zatvorenik otkriva jezive detalje iz Padinske Skele: Uslovi su teški

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:18 Ispovest čuvar iz KPZ Padinska skela ledi krv u žilama