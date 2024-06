"AKO MI SE NEŠTO DESI BUDI JAKA, ČUVAM TE..." Porodica mladića iz Bora koji se ubio zanemela od bola "ODE MOJA SNAGA I SREĆA!"

Mladić (21) iz okoline Bora koji je, kako se sumnja pre nekoliko dana izvršio samoubistvo, iza sebe ostavio je neutešnu porodicu i verenicu koji svakodnevno na društevnim mrežama objavljuju potresne fotografije i poruke.

Kako smo ranije preneli, mladić je pre šest dana digao ruku na sebe tako što je pucao sebi u glavu. Njegovo telo pronašla je baka koja je zanemela od šoka, a meštani sela koje se nalazi nadomak Bora naveli su da ne mogu da dođu sebi nakon tragedije koja se dogodila. Inače, mladić nije ostavio oproštajno pismo.

- Pozovi i kaži da nije tačno! Kako ću ja bez tebe dalje? Bili smo nerazdvojni, volim te i znam da gledaš sve moje borbe koje vodim bez tebe. Ljubavi jedina - napisala je u jednoj objavi verenica mladića koji je iz za sada nepoznatog razloga digao ruku na sebe.

- Ako me je neko iskreno voleo, to si bi ti živote moj. Znamo samo mi, naše razgovore i pRiče, ne daj na mene baš kao što nisi davao i kad si bio živ. Ja ću kako znam i umem, obećao si mi da i ako se ovo nekada desi čuvaćeš me- Čuvam ja ovde sve naše.

Neutešna devojka objavila je mnogobrojne zajedničke fotografije, a na jednoj gde se drže za ruke napisala je: "Kako si ti meni rekao - ako mi se nešto desi budi jaka, ja te čuvam. Evo maleni moj sve trpim i sve ću da izdržim."

- Neka te anđeli čuvaju živote! Ostavio si me, a obećao si da nećeš. Volim te, znam da ćeš me čuvati kao i do sada - napisla je ona uz fotografiju gde nasmejani poziraju, dok se u pozadini čuje pesma Mirze Selimovića pod nazivom "Da se opet rodim".

Ispod ovih objava samo su se nizali tužni komentari prijatelja i porodice koji i dalje ne mogu da veruju da je mladić odlučio da digne ruku na sebe. Ovu objavu nije propustila ni majka mladića koji se ubio, pa je potresnim komentarom rastužila sve koji su videli objavu.

- Ode moja snaga i sreća - napisala je ona i dodala emotikon koji plače, a nesuđena snajka joj je proučila: "Čuva on nas i gleda."

- Ne razumem zašto je sebi oduzeo život i što nas je ostavio u tuzi i žalosti... - zakukala je potom majka mladića.

Komentari ispod ovih objava samo su se nizali, a neki od njih su: "Neka ga anđeli čuvaju. Budite jaki i za tako mladim životom morate tugovati. Verujem da boli, ali morate nastaviti dalje baš zbog njega..."

SOS telefon za pomoć SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.