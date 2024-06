"DA SI ME POSLUŠAO SAD NE BI IMAO ZVICERA ZA VRATOM!" Šokantna prepiska "škaljarca" i njegove majke na Skaju "VUKOTIĆ JE SMEĆE!"

Stefan Đukić, pripadnik "škaljarskog klana" koji se nalazi u ukrajinskom zatvoru zbog sumnje da je sa trojicom svojih jataka pokušao da ubije šefa suparničkog klana Radoja Zvicera 26. maja 2020. imao je redovnu komunikaciju sa svojom porodicom preko Skaj aplikacije iako se nalazi iza rešetaka.

Kako je ranije preneo crnogorski portal Dan, Đukić iz ukrajinskog zatvora preko šifrovane aplikacije komunicira navodno, sa svojom majkom. Komunikacija se odvija tokom 2020. godine, gde Đukić između ostalog piše članu svoje porodice kakvi su uslovi iza rešetaka, da planira bekstvo za koje mora da izdvoji milione. Takođe, navodi da nikome ne može da veruje, jer nije bezbedno i da je pristao da izvrši atentat na Zvicera zbog novca.

stefan đukić foto: strana.ua

"TO SU BAJKE DA ĆEŠ IZAĆI IZ UKRAJINE" Skaj komunikacije između korisnika pod šifrom 92TSA1 i OE3O6I odvija se u julu 2020. godine. 92TSA1: A možda izađem ja ovde i pobegnem, no ne pričaj Mandi, Manda je sa Čađenovićem. Dobro da znaš OE3O6I: Nije OE3O6I: I ne nadaj se da ćeš izaći, a on mi sam kaže da je Čađenović svaštočina 92TSA1: Znam i ja sve more, ne pričaj nislim ništa iskreno sto se nas tice ostaje izmedjubporodice da znas 92TSA1: Izaću i odavde, samo gledaj 92TSA1: Ne sme procuriti informacija nigde OE3O6I: A to su ti bajke da ćeš izaći iz Ukrajine samo ćeš dobiti više godina zatvora gore 92TSA1: A ok, gledaj pa da vidiš OE3O6I: Sve su vas kamere snimile 92TSA1: Majko ne se*i 92TSA1: Mi smo sa policijom radili 92TSA1: Oni nas uhapsili radi para radoje zvicer nakon ranjavanja u kijevu foto: Printscreen Facebook 92TSA1: Boli njih ku**c za Zvicera, oni su ga i locirali 92TSA1: Ja se ne vodim ka Stefan Đukić ovde 92TSA1: Zato je Čađenović poludio 92TSA1: Jer je shvatio sve, a nemoćan je OE3O6I: Na sve portale piše da je sud odbacio kao neosnovanu žalbu advokata jer znaju ko si 92TSA1: Ukrajinci znaju da sam Đukić, a drže me na makedonsko da izađem na kauciju OE3O6I: I da te neko ubije OE3O6I: A gde su te to prebacili u Kijev ili negde drugo 92TSA1: U Kijev u veliki zatvor, 4000 ljudi

Potom Đukić dobija pitanje da li zna da je ubijen Alan Kožar, a potom on to potvrđuje i komentariše: "Krio se dugo, nego je voleo da se opušta i to mu je i došlo glave." Pa da podsetimo, Alan Kožar ubijen je 23. jula 2020. godine na grčkom ostrvu Krf i to dok je bio u društvu Damira Hodžića. Ubice su tada na njih ispalile 29 rafala.

ubijeni alan kožar i damire hadžić kod sebe imali lažne slovenske pasoše foto: MUP RS

Potom je opet usledila komunikacija vezana za pokušaj ubistva Zvicera, gde okrivljeni Đukić pojašanjava da im je u svemu pomogao ministar policije Ukrajine.

92TSA1: Majko mi smo na vezu sa ministrom policije i traže 2 miliona

92TSA1: Zato su i odugovlačili čekaju dva miliona, ako neće bežim ja odma

92TSA1: A ti prozboriš li što Mandi završićemo za sva vremena. Sve su to igrači i prodane duše

92TSA1: Treba na sledeći sud da izađem na nanogicu i da pobegnem. Da bi nas pustili daćemo 2 miliona, ovde za pare sve možeš

92TSA1: Ne znaš ti kakva je ovo zemlja

"VUKOTIĆ JE SMEĆE" Na presretnutim porukama između Đukića i navodno, njegove majke njih dvoje pominju Jovana Vukotića, šefa "škaljarskog klana" koji je, da podsetimo, ubijen 8. septembra 2022. godine u Istanbulu. OE3O6I: Vidiš, čitam juče Vukotića oslobodiše jer nemaju dokaze da je bio tu jovan vukotić ubijen pre dve godine u turskoj foto: Printscreen/ Instagram 92TSA1: A to je smeće kakvo nema, taj Vukotić Vukotić je, podsetimo ubijen nakon što je izašao iz tržnog centra u Istanbulu gde je bio u društvu trudne supruge Maš eM. i njihove maloletne ćerke. Istragom se došlo do toga da je njegovo ubistvo koštalo milion i po evra id a su "kavčani" za to zadužili dve kriminalne grupe iz Izmira i Istanbula koje su pohapšene deset dana nakon likvidacije.

"DA SI ME POSLUŠAO NE BI IMAO SAD ZVICERA ZA VRATOM" U jednom delu poruka, prema sumnjama istrage, vodi se konverzacija u kojoj se komentariše napad na Radoja Zvicera. OE3O6I: Dobro da ovog nisi ubio, eto da nemaš na duši nekoga kakav god da je zlikovac. Neka to drugi rade i da si me poslušao ne bi imao sad Zvicera za vratom OE3O6I: Uh, ali što je tu je Bog samo može da pomogne OE3O6I: I pomoći će OE3O6I: Da ako te još ambasador Makedonije poseti. ahahahahaha daleko bilo, a na koji jezik ti pričaju? Na makedonski ti prevode hahahaha cirkus snimak kako su se stefan đukić i emil tuzović zapalili nakon što su pokušali da se reše automobila koji su koristili u izvršenju krivičnog dela foto: Printscreen OE3O6I: Presmešni ste bili 92TSA1: A ne znaš sve što je bilo 92TSA1: Nas policija prajila pa im bežali, pa tu došli to je kvart sa najviše inspektora i obezbeđenja u Evropu OE306I: Da, da, a što niste odustali OE3O6I: Još ste pred kamerama zapalili auto šou i zapaliste se zamalo hit OE3O6I: Crni humor tuzović, đukić, jovanović i branković 92TSA1: A majko to je kvart sa 10 zgrada gde stan od 50 kvadrata košta 2 miliona 92TSA1: To je svaki metar pod kamerama. Bio sam bez dinara i morao sam, jer sve kao drugovi, tu nema drugova