"MOJA MAJKO, NISAM GA JA UBIO, TOVARE ME JER ZNAM ČUDO!" Skaj prepiska ZVICEROVOG ATENTATORA sa mamom "KAŽU DA SI VUK GORSKI"

U Višem sudu u Podgorici juče je nastavljeno suđenje za ubistvo 2019. Baranina Jovana Klisića, a kao direktni izvršilac likvidacije prema optužnici navodi se "škaljarac" Stefan Đukić, koji se nalazi u ukrajinskom zatvoru.

Povodom toga, crnogorski portal Dan, nedavno je objavio i Skaj prepisku između Đukića i navodno, njegove majke sa kojom komunicira preko tajne šifrovane aplikacije. Komunikacija se odvija tokom 2020. godine, gde Đukić između ostalog piše članu svoje porodice kako nije ubio Baranina tog 1. novembra 2019. kao i da zna ko je "pravi ubica". Inače, na optužnici za ubistvo Klisića i ranjavanje Velizara Garadševića, koje se dogodilo 1. novembra 2019. pored Đukića nalazi se njegova supruga Danijela Mandić, njegova majka, brat i ostali pripadnici te organizovane kriminalne grupe iz Bara.

Pa da podsetimo, Đukić se nalazi u zatvoru u Ukrajini zbog sumnje da je pokušao da ubije Radoje Zvicera 26. maja 2020. godine u Kijevu. Zvicer je tada teško ranjen sa pet hitaca, a osumnjeni Đukić je sa sunarodnikom Emilom Tuzovićem pobegao u "smartu" nakon napada. Kada su hteli da zapale automobil koji su koristili u izvršenju krivičnog dela, umalo se nisu zapalili. Pored Đukića i Tuzovića, za pokušaj atentata na šefa kavčana uhapšeni su i Srbi Milan Branković i Petar Jovanović.

92TSA1: A super, a ja znam more kod Kljakića su bili u stan. No ne pričaj nikom ni u zlu

92TSA1: Oni oće da rečem šta sve znam i da me oslobode za Klisića, znam ja sve to

"ON TE DOŽIVLJAVA KAO NEKOG SVOG, RUŠI DNK"

U daljem toku komunikacije, koju poseduju istražni organi Crne Gore, pominje se "rušenje DNK", za koje istraga sumnja da se odnosi na postupak koji se vodi pred podgoričkim Višim sudom povdom ubistva Jovana Klisića i ranjavanja Velizara Gardaševića.

OE3O6I: Ovaj čovek radi da ti to makne, ruši dnk i tvrdi da nisi bio tu jedino tako možeš oboriti ta dva svedoka i otpada ti ubistvo. Druge odbrane nema i on sam veruje da ga nisi ubio da ti je namesteno

92TSA1: Uvaliće mi to delo Čađenović to je skot samo takav

92TSA1: Klasično namešteno jedini problem što se ovi što su mi alibi boje da svedoče, da ih ne ubiju

OE3O6I: A ovaj čovek do kraja nedelje će imati u rukama srušen dnk tvoj i Vukov i rekao ti je da nikoga o tome ne informišeš

OE3O6I: Da mu se ne us**u u to

OE3O6I: Jer svima odgovara da završiš 40 godina

OE3O6I: A on te doživljava kao nekog svog zbog prezimena

OE3O6I: Iako niste rođaci on oće da pomogne

OE3O6I: On se od početka nervirao i zato mu je milo bilo što si ga tražio

OE3O6I: Zna i sudiju ovu kaže da je dobra žena i regularna, išao je pet šest puta kod nje da priča sa njom samo ćuti nikome ni reč. Da je ne maknu sa slučaja i stave nekog podobnijeg

OE3O6I: On tvrdi da će te osloboditi milion posto sa ovim što sam ti rekla, a pare ne spominje i neće da priča o parama

"KAŽE DA SI VUK GORSKI"

U jednom delu poruka pominje se i osoba pod nadimkom "Manda", koja prema rečima korisnika pod šifrom 0ES06I preduzima pravne radnje u cilju oslobađanja korisnika pod šifrom 92TSA1 u predmetu povodom ubistva Jovana Klisića.

92TSA1: Jesi mu objasnila kako ga koristi

OE3O6I: Jesam srećko moj

OE306I: On sad ode kući da ga stavi na punjač

92TSA1: Ok, šta ti veli

OE306I: Da si vuk gorski

petar jovanović, stefan đukić i emil tuzović u ukrajinskom zatvoru foto: Skaj prepiska sa dnevnih novina Dan

92TSA1: A no što, komedija dobar je Manda oslobodi Damira Mandića tu je uzeo lepe pare

92TSA1: A ko je muž moje advokatice

OE3O6I: Advokat

OE3O6I: I menjao je

OE306I: A čitava ta advokatska radi za kavačane i njih izvlače, a škaljari dobijaju po 30 40 godina

OE3O6I: Manda svaki dan čita dokaze i vidi kako je namešteno i napisao je tvoju prvu odbranu gde tvrdi da nisi bio tu, i da nisi ubio Klisića

OE3O6I: I on ti je izdvojio te dve grupe dokaza, a to je dnk iz upada koji ruši to da nisi bio ovde i to je jedini način koji te oslobađa