KO SU ONI KOJE NAZIVAJU VEHABIJE? Duge brade i odbijanje rukovanja sa ženama - sumnja se da VEHABIJSKI POKRET stoji iza napada

Napad na pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića (34) izvršio je muškarac čiji identitet za sada nije poznat, ali prema rečima ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, suština je da je u pitanju teroristički akt, jer se radi o licima za koje bezbednosne službe već znaju da su iz vehabijskog pokreta.

Ministar Dačić je naveo i da su u pitanju konvertiti koji su prešli iz pravoslavne vere u islam.

Vehabijski pokret u Srbiji i regionu

Najopasnijom se smatra grupa u selu Gornja Maoča kod Brčkog gde su svi stanovnici pripadnici ovog pokreta.

Ovaj radikalni islamski pokret deluju u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i nekoliko evropskih gradova. Na teritoriji naše zemlje dešavalo se da izazivaju incidente u džamijama.

Šta je vehabizam i kako je nastao Osnivač vehabizma je Muhamed bin Abdul Vehab, koji je živeo u 18. veku i delovao na području Saudijske Arabije, Irana, Iraka, Sirije i Indije. Propovedao je radikalno pridržavanje islama. Analitičari tvrde da su upravo članovi ovog pokreta objavili sveti verski rat - džihad, s ciljem da protivnike silom nateraju da se pridruže vehabizmu. Suština vehabizma se uglavnom sastoji u "iskorenjivanju svih novotarija koje su se vremenom odomaćile među muslimanima". Vehabije se prepoznaju po tome što nose duge brade i široke pantalone do članaka. Ne rukuju se sa ženama, niti je ženama vehabija dozvoljeno da se rukuju sa muškarcima. Ipak, poznavaoci islama tvrde da na vehabije koje pripadaju radikalnom islamskom pokretu ne treba gledati kao na religijsku, već kao na kriminalnu grupu koja zloupotrebljava religiju radi ostvarivanja svojih ciljeva.

Ranio žandarma samostrelom

Podsetimo, danas oko 11 sati NN lice, čiji se identitet utvrđuje, pucalo je iz samostrela u pripadnika Žandarmerije koji je bio na dužnosti obezbeđenja Ambasade Izraela, i pogodilo ga u vrat.

Pripadnik Žandarmerije M.J. (1990) je u samoodbrani upotrebio oružje i savladao napadača, koji je od posledica ranjavanja preminuo. Policajac je u svesnom stanju prevezen u Urgentni centar, gde će biti izvršena operacija vađenja strele iz vrata. Sve okolnosti napada kod ambasade Izraela i mogući motivi se ispituju.

- Pripadnik Žandarmerije je u nužnoj odbrani, upotrebio vatreno oružje i pucao na napadača, koji je od posledica ranjavanja preminuo - izjavio je tim povodom glavni javni tužilac VJT u Beogradu Nenad Stefanović.

Tim povodom oglasio se i potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji je izjavio da je pripadnik Žandarmerije M.J. (1990) u samoodbrani upotrebio oružje i savladao napadača, koji je od posledica ranjavanja preminuo.

- Policajac je u svesnom stanju prevezen u Urgentni centar, gde će biti izvršena operacija vađenja strele iz vrata. Sve okolnosti napada i mogući motivi se ispituju - izjavio je ministar Dačić.

On je dodao da je u pitanju teroristički akti i da je u pitanju napad na ambasadu i celu Srbiju.

- Tamo se nalaze pripadnici Žandarmerije na stalnom obezbeđenju. Tu se nalazi kućica pripadnika koji rade na obezbeđenju same ambasade. Žandarmu je prilazilo NN lice nekoliko puta da pita gde je ovde muzej. Žandarm mu je rekao da ne zna na koji muzej misli jer nema u blizini muzeja. Potom se vratio, nosio je kesu iz koje je izvadio samostrel i upucao žandarma u vrat. On je odmah reagovao. Radi se o Milošu Jevremoviću 1990. godište. On je ovde operisan i ne bih da komentarišem stanje detaljno, ali njegova rana je dosta na delikatnom mestu, spasilo ga je što nije odmah vadio strelu - rekao je ministar Dačić.

Ovako je izgledao napadač

Napadač koji je danas oko 11 sati samostrelom pogodio pripadnika Žandarmerije u vrat ispred ambasade Izraela u Beogradu bio je ćelav sa bradom i imao je kod sebe kuhinjski nož.

Kako nezvanično saznajemo, nakon što je žandarma pitao za smer ulice, napadač se nakon deset minuta vratio sa samostrelom i pogodio ga u vrat.