UHAPŠENO JOŠ JEDNO LICE OSUMNJIČENO ZA TERORIZAM! Igor već hapšen zbog POZIVANJA NA DŽIHAD, ministar Dačić se HITNO OGLASIO

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u Beogradu uhapšeno još jedno lice zbog sumnje na terorističko udruživanje.

"U Beogradu je uhapšeno još jedno lice zbog sumnje na terorističko udruživanje. Reč je Igoru Despotoviću iz Beograda, rođenom 1999. godine, koji je pre dve godine već hapšen zbog toga što je bio administrator više militantnih grupa na internetu koje su pozivale na džihad", rekao je Dačić.

"Postupak protiv njega se i dalje vodi, a on je pušten iz pritvora. On je posle toga nastavio komunikaciju sa ekstremistima, tako da je svakodnevno imao komunikaciju sa ubijenim teroristom Žujovićem, zbog čega se sumnja da je direktno učestvovao u logističkoj podršci i organizaciji ovog terorističkog akta. Akcija policije se nastavlja na više lokacija u Srbiji", izjavio je ministar Dačić.

Šta se dogodilo danas?

Podsećamo, Miloš Žujović je jutros oko 11 sati došao ispred ambasade Izraela i nekoliko puta pitao žandarma Miloša Jevremnovića (34) usputna pitanja, da bi ubrzo nakon toga otvorio vrata kućice koja se nalazi ispred zgrade u kojoj je bio pripadnik Žandarmerije.

Napadač je iz kese izvadio samostrel i pogodio policajca koji obezbeđuje ambasadu u vrat.

Žandarm je brzo reagovao i sa nekoliko hitaca pogodio je napadača koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Povređeni policajac prevezen je u Urgentni centar gde se nalazi u teškom stanju, a nakon prijema imao je i operaciju.

Ministar Dačić je nakon posete povređenom pripadniku MUP-a izjavio da je ovo bio teroristički akt na Žandarma i zemlju Srbiju. Takođe, naveo je da su pojačene mere bezbednosti nakon napada.

Napadač na žandarma sa prebivalištem u Novom Pazaru, kako se nezvanično saznaje živeo je u stanu pod zakup.

Komšije su ga viđale sa jednom ženom, koja mu je verovatno bila supruga, ali su se malo družili sa komšijama.

Poslednjih nekoliko dana ih nije bilo u stanu, koji su iznajmili, jer ih komšije nisu primetile.

Oglasio se Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon posete povređenom pripadniku Žandarmerije u današnjem terorističkom aktu na Dedinju.

- Obišli smo Miloša Jevremovića, on je potpuno svestan. Operacija je uspešno obavljena. Zahvaljujući veštini i samokontroli spasao se. Iz kese i iznenada je Salahudin Žujović izvadio samostrel i ispalio strelu, pogodio je u vrat Miloša Jevremovića. On je vešto ali na ozbiljan i odgovoran način reagovao i likvidirao teroristu - kazao je predsednik.

Javnosti se obratio i Dačić

Ministar Dačić je rekao da je ubijeni terorista iz Mladenovca, da je promenio veru i prešao da živi u Novi Pazar.

- Samo da vam pokažem još jednu stvar. Kada pogledate sve stvari koje imamo, vidite, reč je o fotografiji koja je nastala u našoj upravi za strance, u martu ove godine. On je doveo ženu iz Crne Gore, iz Plava, Besa se zove žena. Doveo je da je prijavi u upravu za strance. Evo pogledajte - pokazao je Dačić fotografiju novinarima.

On ističe da ova fotografija govori o stepenu zaslepljenosti teroriste.

- Inače, otac mu se zove Zoran, on je Miloš. Ne želim da bacimo ljagu na našu braću muslimane, tj Bošnjake. Ovde je reč o Srbima koji su konvertiti. Ja sam rekao da se izvrše pretresi svuda, i da se to rešava i pronalaze tragovi. I pohapse svi ti ljudi - kazao je on.

Dačić je rekao da je proglašen crveni nivo pretnje od terorizma, i da sve jedinice policije postupaju po uputstvima.

- Građani će videti veće prisustvo policije, na mestima koja su od javnog interesa. Što se tiče "renoa", ja ne znam ništa o tome, ne znam da li Cmoljić ima te informacije. To je dezinformacija, mi nemamo taj pravac istrage. Ona ne vodi ka kolima, već o komunikaciji članova terorističke mreže. Vrše se pretresi i u Mladenovcu, i u Novom Pazaru - ističe ministar policije.

