ISPOVEST ŽENE KOJU JE UBIJENI TERORISTA TUKAO: Udarao me, pocepao majicu pred BOLESNIM DETETOM, a onda PRETIO celom autobusu

Miloš Žujović, osoba poznata po svojoj nasilnoj prošlosti i kontroverznoj konverziji na islam, danas je ubijen nakon što je ranio pripadnika Žandarmerije i člana obezbeđenja izraelske ambasade.

Žujović je odrastao u mirnom mestu Mala Vrbica kod Mladenovca, ali je tokom godina postao poznat po svom nasilničkom ponašanju.

Prošle godine, portal "Sandžak Danas" je objavio svedočenje Mersihe G., majke bolesnog deteta iz Rožaja, koja je tvrdila da ju je Žujović napao u autobusu na liniji Beograd-Bar. Žena je opisala kako ju je Žujović udario, iako je bila sama sa decom. Prema njenim rečima, pretio je svima da će se “igrati sa njihovim glavama”.

Svedočenje Mersihe prenosimo u celosti:

- Želim da upoznam javnost sa nemilim događajem koji se desio prilikom povratka sa kontrole gde sam vodila svog devetogodišnjeg sina na redovnu kontrolu u Beogradu. Nakon što mi je doktor saopštio da se moj devetogodišnji sin treba opet operisati, mislila sam da je za danas dosta loših vesti i dešavanja. Ali očito nije to tako. Kupila sam karte za mene i moga sina iz Beograda do Bara, i seli smo u autobus i uputili se prema Crnoj Gori. Put je bio dug i naporan jer je moj sin zbog ciste u glavi povraćao čitav put i bio vidno iscrpljen, što je meni kao majci dodatno otežalo putovanje.

"Kafiri će nestati"

- Da pređem na stvar, u Novom Pazaru ulazi žena i prilazi zadnjem redu gde sedimo ja, moj sin i neka gospođa sa devojčicom. Između nas ima jedno slobodno mesto. Žena koja ulazi dolazi pravo do nas s tim da je bila čitava u crnom, nosi nikab (peču) i obraća mi se neljubazno, da ja trebam ustati i osloboditi njoj i njenom suprugu mesto. Na šta ja reagujem ljubazno da ne mogu ustati, da putujem iz Beograda i da mi u krilu leži moj bolesni sin. Nakon toga se obraća gospođi pored mene da i ona ustane, ali ljutitim tonom, na šta gospođa odbija, gde je ja podržavam da treba da sedi na svoje mjesto. Nakon toga njen suprug dobacuje “Polako draga, dolazi naše vreme kada će kafiri nestati”, s tim što je mislio da sam ja pravoslavne vere.

- Na šta sam ja pitala da li se ovo meni obraća, da bi ta žena meni dobacila da sam kafirska (šejtanska) kur**. I ustaje, dolazi do mene i skida moje naočare za vid i baca ih na pod. Upozoravam je da to ne radi, ona to isto ponavlja. Moje dete, vidno uznemireno, je počelo da plače, a mene je to još više uznemirilo. Da bi njen suprug ustao i počeo sa vređanjem i cepanjem moje majice. Da nije kondukter došao do nas da ga skloni, ko zna kako bih ja kao žena bila fizički povređena od jednog nasilnika. Na crnogorskoj granici sam pozvala policiju i oni su na ulazu u Rožaje sačekali, uzeli izjave od nas i uputili me do Hitne pomoći gde me je pregledao dežurni lekar.

- Ovaj nemili događaj će dobiti sudski epilog, a želim da upozorim sve na ovakve stvari i da odmah prijavite nasilje. Da nisam bila muslimanka, bilo bi na nacionalnoj osnovi i oni bi ispali žrtve kao i uvek. Ja i moj sin ćemo se dugo oporavljati i pamtiti put od Beograda do Bara. Kako sam upućena, pre 3 nedelje je isto napao ženu iz Novog Pazara sa četvoro dece. Imat ću suđenje u Novom Pazaru i već ima dosta ljudi koji će doći i svedočiti. Bio je prepun autobus pravoslavaca i ja sam se izvinula u ime svih nas jer naš islam ne dozvoljava nasilje. Oni su bili predstavljeni iskreno. On živi u Novom Pazaru sa ženom Besom, poreklom Albanka iz Plava - ispričala je žena za "Sandžak Danas".

Kako prenosi portal "Sandžak Danas", Žujović je, prema izvorima bliskim istrazi, bio pod istragom za nekoliko napada i nasilničkih ponašanja, što je kulminiralo današnjim događajem u kojem je nastradao. Njegova nasilna prošlost i kontroverzna konverzija na islam ostaju tema rasprave među onima koji su ga poznavali.

Podsećamo, napadač koji je danas oko 11 sati samostrelom pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića. (34) u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu je mlađi muškarac, sa bradom, koji je kod sebe imao i nož.

Miloš Jevremović (34), pripadnik Žandarmerije koga je napadač ranio samostrelom, operisan je u Urgentnom centru gde mu je iz vrata izvađena strela i nalazi se u stabilnom stanju.

Ivica Dačić, ministar policije, je rekao da je pucnjava kod izraelske ambasade "teroristički akt na Izrael i Srbiju".

