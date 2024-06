KURIR NA LICU MESTA, U RODNOM SELU VEHABIJE KOD MLADENOVCA: Još kao mali je ovde bio povučen i čudan, otac mu je dobar čovek FOTO

- Prekjuče sam ga sreo u autobusu, valjda je dolazio da ih poseti. Javio mi se samo zato što sam se ja njemu javio prvi, inače on nikada ne govori osim ga nešto baš ne pitaš - kaže rođak za Kurir i dodaje: - Nikada se nije igrao sa drugom decom, sam sa sobom bude

U okolini Mladenovca, na auto-putu i u selu Mala Vrbica, dan nakon terorističkog napada koji je izveo Miloš Žujović iz ovog grada, nalaze se naoružani pripadnici srpske policije.

Žujović je, da podsetimo, nakon što je prešao u islam, promenio je ime iz Miloš u Salahudin i pridružio se vehabijama. On je samostrelom u vrat pogodio pripadnika Žandarmerije Miloša Jevremovića koji je u samoodbrani upotrebio vatreno oružje i ubio napadača ispred izraelske ambasade u Beogradu.

U mestu Mala Vrbica Kurir je obišao porodičnu kuću porodice Žujović gde nije bilo nikoga, a jedan od rođaka za Kurir kaže da je Miloša Žujovića video prekjuče u autobusu.

Šta kaže rođak

- Milošev otac Zoran je dobar čovek i radan, majka isto, ali nismo toliko imali kontakt s njom. Iako smo se poslednjih godina slabo viđali sa njima, a kamoli sa Milošem, prekjuče sam ga sreo u autobusu, valjda je dolazio da ih poseti. Javio mi se samo zato što sam se ja njemu javio prvi, inače on nikada ne govori osim ga nešto baš ne pitaš - kaže rođak za Kurir i dodaje: - Još kao mali je ovde bio povučen i čudan. Nikda se nije igrao sa drugom decom, sam sa sobom bude. Prema njegovim rečima, primetili su da se sa porodicom nešto dešava, ali nisu znali šta dok Miloša nisu prvi put videli sa bradom i bez kose.

1 / 4 Foto: Kurir

"Zoran od tada sklanja pogled od ljudi zbog sramote"

- Tad sam prvo pomislio, pa dobro, možda mu se tako sviđa, ali sam pitao Zorana i on mi je rekao šta se dešava. Nisam mogao da verujem, a Zoran od tada sklanja pogled od ljudi zbog sramote. On je bio protiv toga, hteo je da ga spase, ali izgleda da nije uspeo… Kako nam je dalje ispriča Miloševa majka Biljana uvek je bila puna podrške za sina i mnogi su mišljenja da je u tome preterivala.

- Ona je dobra žena, nije sigurno bila za to da joj sin promeni veru i postane to što je postao, ali je ona njemu sve podredila, držala ga je pod staklenim zvonom čitav život i tako mu je onda i za ovo verovatno pružila podršku - kaže rođak za Kurir. Prema rečima komšija Miloš je tu dolazio i sa ženom, ali ne često. - Ja sam je jednom video, a prijatelj kaže da je bila više puta. Pa mi ono kad smo videli ovde…

Nikada ranije to nismo videli ovde. Nisam imao ništa protiv ljudi druge vere, samo sam ostao u šoku da vidim da je to Miloševa žena, tad nisam ni znao da je promenio veru - kaže komšija i dodaje: - Od tog dana Zoran jedva da razgovara sa nama, javi se uljudno kao i uvek, ali to je sve. Mnogo mi je žao tih ljudi…

Podsetimo, osim Žujovića koji je preminuo, kao deo ove terorističke organizacije i organizator terorističkog akta uhapšen je Igor Despotović koji je u Srbiji više puta isuđivan za ovakva dela.