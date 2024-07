"POSLE UBISTVA OTIŠAO SAM U KRALJEVO I REKAO DRUGU TREBA MI SMEŠTAJ" Ovako je ubica na trotinetu Jovana oslobodio robije

U Višem sudu u Beogradu danas je ponovljeno suđenje Jovanu Ugrenoviću, osumnjičenom da je pomogao Stefanu Milašinoviću da se sakrije nakon što je izvršio ubistvo Luke Žižića u kafiću "Ritual" u Novom Beogradu.

On je odlukom suda oslobođen ovih optužbi!

Ugrenović je, da podsetimo, prvostepenom odlukom Višeg suda u Beogradu osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i šest meseci, ali je Apelacioni sud ukinuo deo presude u odnosu na njega i naložio ponovno suđenje, dok je Milašinović kao direktni izvršilac osuđen na 20 godina zatvora.

- Ostajem pri svemu što sam rekao kada sam pred sudom iznosio odbranu, izjašnjavam se da sam nevin - rekao je Ugrenović na današnjem ročištu.

Nakon toga izvršen je uvid u dokaze protiv Ugrenovića, a o delu optižnice koji se njemu stavlja na teret govorio je u svojoj odbrani i osuđeni Milašinović.

- Posle ubistva otišao sam u Kraljevo i drugu Milanu, čije podatke ne želim da dajem sudu, rekao da sam se posvađao sa mojima i da mi treba smeštaj. On je video povrede na mojoj glavi i poverovao mi je. Odvezao me je u smeštaj, gde sam uhapšen. Jovan nije znao za koga je smeštaj, a ni Milan šta sam uradio - ispričao je u iznošenju svoje odbrane Milašinović.

Tužilaštvo je ostalo pri stavu da bi on trebalo da bude osuđen na kaznu u trajanju od tri godine, dok je odbrana stava da bi Ugrenović trebalo da bude oslobođen od optužbi, kako je i navedeno u obrazloženju Apelacionog suda.

- Kod krivičnog dela koje mu se stavlja na teret mora da postoji svesnost. Ovde nedostaje umišljaj i to je ono zbog čega on ne bi trebalo da odgovara za ovo delo. Šta ako neko na primer hoće da ubije osobu koja se skriva? To nije krivično delo. Ne postoji umišljaj jer on nije znao koji je razlog njegovog skrivanja - rekao je u svojoj završnoj reči advokat odbrane Nikola Ristović. Sud je nakon kraće pauze doneo oslobađajuću presudu za Ugrenovića.

- Okrivljen se teretio za ovo delo jer je pitao druga, svedoka B. M. da pusti Milašinovića da boravi u njegovoj brvnari par dana gde je nakon četiri dana skrivanja i uhapšen. Sud oslobađa Ugrenovića i nema potrebe da veće insistira na prvobitnoj presudi kad je stav Apelacionog suda jasan. Tužilaštvo kao i odbrana imaju pravo žalbe - rekla je sudija.

Da podsetimo, u ovom slučaju ubistva Žižića pre samo nekoliko dana predao se još jedan saučesnik Milašinovića, Uroš P. iz Beograda, koji se tereti za krivično delo Pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela.