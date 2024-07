"BILA JE SVA KRVAVA, NISAM ZNALA GDE VIŠE DA BRIŠEM KRV" Svinja ranije napala i čoveka kod Aleksinca, NJEGA POJELA CELOG!

Rođaka žene iz Aleksinačkog Bujmira koju je juče napala svinja, u razgovoru za Kurir, ispričala je šta je zatekla kada je došla u porodični dom ove porodice nakon jezivog napada koji je preživela žena S. R. (67)!

- Ja sam njena bliska rođaka, kada se sve ovo dogodilo, zvali su me da im pomognem, kako bismo je presvukli i ubacili u kola za bolnicu. Ona je imala svuda povrede, najviše na glavi, sva je bila krvava, a ja više nisam znala gde pre da brišem krv - rekla je Nataša Stanojević, rođaka povređene žene.

Kako je rekla naša sagovornica, njena rođaka je bila u stravičnom stanju, a oni su joj pomogli koliko su mogli i brzo je odvezli u bolnicu.

POVREĐENA S. R. foto: Kurir.rs/M.S.

- Kad sam došla imala sam šta i da vidim, sva je bila iscepana, lice, telo, sve... Pomogli smo koliko smo mogli, ubacili je u kola i odvezli za bolnicu - ispričala je ova rođaka.

Inače, za Kurir je o ovoj drami govorila i snajka povređene žene kada je opisala ceo nesrećni događaj.

- Moju svekrvu je napala svinja i nanela joj teške povrede, ona je odmah prebačena u Klinički centar Niš, gde je zbrinuta, ali trebalo bi danas u toku dana da je vrate u bolnicu u Aleksincu. Kažu da je stanje za sada stabilno - rekla je za Kurir Jelena, snajka povređene žene, koja je vidno potresena.

JELENA R, SNAJKA POVREĐENE ŽENE foto: Kurir.rs/M.S.

S druge strane, meštane Aleksinčkog Bujmira uznemirio je ovaj događaj, pogotovo što ovo nije bio usamljen slučaj, te su podsetili na još jedan ovakav događaj kada je svinja napala i usmrtila čoveka iz njihovog kraja.

- Pre desetak godina u selu Donji krupac, to je selo naspram Bujmira, svinja je pojela celog čoveka! On je ušao da je nahrani i ona ga je oborila i presekla mu neke arterije tako da je čovek zanemoćao. Na sahrani su ostale neke kosti od čoveka. To su imali da sahrane - pričaju meštani sela Aleksinački Bujmir.