"ŽUJOVIĆEVI SLEDBENICI VEĆ POSLALI UZNEMIRUJUĆE PORUKE!" Stručnjak za bezbednost upozorio na snimak gde se pominje jedno VAŽNO ime

Predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusufspahić rekao je da je čist terorizam ono što je učinio Miloš Žujović, čovek koji se opredeljivao za islam i sebe nazvao Salahudin .

"To je neislamski čin", istako je Jusufspahić i naveo da Žujović nikada nije bio član Islamske zajednice Srbije, već je prema nekim nezvaničnim informacijama posećivao objekte koji su van kontrole Islamske zajednice Srbije kojima upravljaju privatna lica koja takođe nisu deo Islamske zajednice.

Šta znamo o tim osobama i grupama koje deluju nezavisno od Islamske zajednice Srbije ?

Na ova i druga pitanja odgovarao je u emisiji Puls Srbije Darko Trifunović, stručnjak za bezbednost.

- Cilj napada je bilo ono što je cilj svakog teorističkog napada, što svaki terorista želi da uradi, a to je da unese nemir i strah među građane. Izašao je snimak gde u muzičkoj pozadini čujete Al - Din. To je muslimanski osvajač koji je dobio krstaše u bici kod Galileje. To je sve dobro ukomponovana priča, a poruka koju šalje svojim napadom su poziv drugima da ga slede. Već smo videli poruke njegovih sledbenika koji govore da je on Šahid - rekao je Trifunović i dodao:

- Mi moramo da budemo iskreni i da zahvalimo svoj nešoj islamskoj braći na čelu sa gospodinom Dudićem koji je predsednik islamske zajednice koji su to najoštrije osudili. Tumačenje islama na vehabistički način je isto kao kada bi Bibliju tumačili satanisti. Vehabije su otpadnici od religije.

- Za svaki teroristički akt moraju da se ispune dva elementa. To je opreativni deo, u koji spada mogućnost da se terorističi čin izveda u šta spada nabavka i upotreba oružja, bombi, eksploziva i td., ali drugi deo je motivacija. Motivacija upravo dolazi iz tog iskrivljenog tumačenje islama na koje upozoravaju islamski zvaničnici u Srbiji.

