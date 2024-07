ANALITIČARI O TEORISTIČKOM NAPADU U BEOGRADU: Meta je bila Srbija, a izabrali su Izrael da bi to odjeknulo

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, bavila se novom, aktuelnom društvenom temom, kroz glavno pitanje koje se postavlja - da li je moguće promenu veroispovesti i promenu pola posmatrati u kontekstu pomodarstva.

Na ovu temu govorili su gosti emisije Saša Borojević, analitičar Dr Gordana Mišev, Stručnjak za bezbednost i Prof. dr Ilija Kajtez, pukovnik Vojske Srbije u penziji.

- Treba da se brinemo i treba da ih pratimo. To sa verom kao verom nema previše dodirnih tačaka. Ovde je vera zloupotrebljena. Videli smo da su se ćelnici Islamske zajednice u Srbiji ogradili od ovog terorističkog akta što je veoma dobro. To je dakle zloupotreba pod plaštom vere. Neki ljudi hoće na taj način da se bore protive harmoničnog odnosa između pravoslavne većine i muslimanske manjine u Srbiji - rekao je Kajtez i dodao:

- Mislim da je ovde Srbija bila glavna meta. Izabrali su Izrael da bi to odjeknulo, a osnovna ideja terorizma jeste da napadai što više odjeknu. Srbija je bila meta, a izabrane je lokacija gde će to najbolje da odjekne. Treba taj teroristički akt gledati u kontekstu obaveštajnih službi da destabilizuju srpsko društvo i učine Srbiju što manje jakom.

Mišev je izrazila sumnju da je u teroristički čin bio uključen samo jedan čovek:

- Grupe ne možete zabraniti ukoliko su demokratske. Kada su u pitanju ekstreme grupe, naravno da bi one trebalo da budu pod kontrolom. Nisam sigurna da je to samo jedan čovek. Vidimo da je nekoliko ljudi uhapšeno. To je jedna od aktivnosti koje su planirane. Šta bi bilo da je on usmrtio žandarma i da je nastavio dalje. Ovo nije akt koji bi se mogao podvesti pod terorizam baš zato što nisu na meti bili civili, ali službe bezbednosti moraju da se pojačaju. Treba ozbiljnije shvatiti te ekstremističke grupe.

Borojević se saglasio sa Kajtezom i povezao ovaj napad sa rezolucijom o Srebrenici u pokušaju da se uspostavi nezavisno Kosovo:

- Srbi su okarakterisani kao genocidni narod. Svakom Srbinu je tada nacrtana meta i to je ono što protiv čega smo se borili megde uspešno, negde manje uspešno. Druga stvar: ukinuta je Mirdita koje je trebalo da bude u Beogradu. Takođe, Srbija nije zvanično osudila Izrael i to se u njihovoj percepciji shvata kao da je Srbija podržala Izrael. Mi ne znamo širinu tog terorističkog napada. Mi u Beogradu imamo 11 džamija bez minareta. One se nalaze u stanovima po Beogradu. To su stanovi u kojima se nalaze upravo te grupacije i navodno tu se vrše molitve. Njihov glavni nalogodavac se nalazi na Kosovu i Metohiji. Ovo nisu musimani sa kojima mi živimo.

