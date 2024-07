MINISTAR DAČIĆ: SAJ je siguran oslonac države u borbi protiv svih vidova kriminala (FOTO)

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je danas prilikom obeležavanja jubileja, 45 godina SAJ-a, da će Srbija uvek stajati iza onih koji se nalaze na braniku naše zemlje i državnih i nacionalnih interesa.

Ministar je rekao da brojne opasnosti prete savremenom svetu i da nas nedavni teroristički napad ispred izraelske ambasade, u kome je teško povređen žandarm Miloš Jevremović, podseća na ozbiljnost pretnji sa kojima se suočavamo, kao i da „moramo biti stalno budni i na oprezu, spremni da odgovorimo na svaki izazov“.

„Forme organizovanog kriminala se menjaju, metode delovanja terorističkih grupa takođe, i sve to postavlja posebne zadatke i zahteve pred pripadnike naših bezbednosnih službi i specijalnih jedinica. Konstantno usavršavanje znanja i veština, temeljne obuke, održavanje najbolje forme i modernizacija opreme i naoružanja su garant vaše spremnosti da odgovorite na sve bezbednosne izazove, da zaštitite državu i njen integritet, građane, imovinu i budućnost. U tom poslu nema prava na grešku. Moramo biti budni i posvećeni, spremni da reagujemo i na najmanju naznaku opasnosti. Srbija je stabilna i bezbedna i tako će i ostati, jer ste decenijama unazad vi pokazali da ste spremni da date život za nju“, poručio je ministar Dačić.

Ministar je istakao da je važno setiti se svih pripadnika koji su za svoju državu i narod dali najviše što su imali, da „njihove žrtve ne smemo učiniti uzaludnim.

„Vi ste prošli sve kroz šta je prošla Srbija i naš narod. I zato želim ovde još jednom da istaknem da mi najviše što možemo dugujemo porodicama poginulih pripadnika SAJ i svih drugih pripadnika MUP i naravno vojske. I želim još jednom da ponovim, vi koji ste branili ovu zemlju i naš narod, vi niste ratni zločinci, Srbija se ponosi vama i sigurno da će uvek stajati iza onih koji se nalaze na braniku naše zemlje i naših državnih i nacionalnih interesa“, poručio je ministar Dačić.

1 / 12 Foto: MUP

„Tradicija Specijalne antiterorističke jedinice i rezultati koje je ova jedinica postigla najbolje svedoče o tome da je SAJ danas siguran oslonac države u borbi protiv svih vidova kriminala i terorizma. Od osnivanja 1978. godine, Specijalna antiteroristička jedinica je nekoliko puta menjala naziv i unutrašnju organizaciju, ali su principi rada ostali isti - odlučnost, profesionalizam, hrabrost i efikasnost u teškim situacijama bili su i ostali vaš zaštitni znak. To ste bezbroj puta potvrdili konkretnim akcijama“, naglasio je ministar.

Za pripadnike ove elitne jedinice dodaje da su primer i inspiracija za sve, da su vrhunski profesionalci koji su svoje veštine usmerili na zaštitu svojih građana.

Ministar je istakao da je veoma bitno raditi na jačanju poverenja između policije i građana.

„Zaista sam počastvovan što kao dete jednog vašeg pripadnika, tad se to zvalo narodna milicija, mogu da budem ministar unutrašnjih poslova i da vam kažem da zajednički cilj treba da bude što veće poverenje naroda i poverenje građana“, rekao je ministar Dačić.

Takođe, ministar Dačić je istakao i da se nalazimo u situaciji kada je doneta naredba o takozvanom crvenom alarmu zbog terorističkih pretnji.

„Predsednik Vučić je, čuli ste, dao veoma visoku ocenu našoj policiji i Bezbednosno-informativnoj agenciji kada je reč o ovim aktivnostima koje smo preduzimali. U narednih nekoliko dana do kraja nedelje ćemo razmotriti ponovo celu tu situaciju, ali preduzete mere i sve ono što je urađeno pokazuju da ko god da pokuša da udari na državu, mora da bude spreman na to da će država da udari prva na njega i to bez ikakve zadrške i bez ikakvih opravdanja“, kazao je Dačić.

Ministar se zahvalio svim pripadnicima policije jer su spremni da svakodnevno rizikuju svoje živote za našu bezbednost.

„Zato, narode i građani Srbije, vi možete da budete sigurni, da budete spremni na to da će naša policija, dok je god na čelu Srbije Aleksandar Vučić, Vlada Srbije na čelu sa premijerom Milošem Vučevićem i sve naše bezbednosne strukture biti temelj odbrane naše zemlje i pre svega štititi građane i njihovu imovinu. Zato vam hvala što ste tu, jer vi ste udarna pesnica ove države i štit. Vi morate zato i da imate podršku građana i države. Hvala vam što ste tu, hvala što ste spremni što svakodnevno rizikujete svoje živote za našu bezbednost. Budite ponosni na ono što jeste, na ono što činite, budite sigurni da Srbija stoji uz vas“, zaključio je ministar Dačić.

Komandant SAJ-a Spasoje Vulević je rekao da karakter obučenosti i sposobnosti pripadnika jedinice doprinose visokoj motivaciji.

„Da bi se dobio maksimalni učinak, fizička i psihološka priprema je presudna, posebno u stresnim, visokorizičnim situacijama. Pripadnici koji su prošli kroz redove jedinice kao i oni koji danas stoje u njenom stroju, SAJ doživljavaju kao drugu kuću, kao svoju drugu porodicu. Posebno mesto u istoriji jedinice i u srcima svih pripadnika zauzimaju 16 kolega koji su izgubili živote izvršavajući službene zadatke u odbrani bezbednosti Republike Srbije i štiteći sigurnost njenih građana. Spomen-zid u bazi na kojem su isklesana njihova imena predstavlja mesto koje na simboličan način poručuje - niste zaboravljeni“, istakao je komandant Vulević i poručio da je „SAJ spreman da u svakom trenutku zaštiti živote i sigurnost naših građana i bezbednost Republike Srbije“.

Ovim povodom prikazani su oprema i naoružanje pripadnika SAJ-a, izvedena je pokazno-taktička vežba pripadnika jedinice i uručene su plakete sadašnjim i bivšim pripadnicima ove jedinice, kao i ministru Dačiću.