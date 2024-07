"PROŠLOST SU NAM UKRALI, BUDUĆNOSTI NEMA" Od ubica MMA borca već 4 meseca ni traga! Porodica slomljena: Vučemo se kao prebijeni!

Stefan Savić (23), MMA borac, ubijen je pre više od četiri meseca na Dorćolu kada su ga napali i nožem izboli Vasilije Gačević i Marko Daničić. Od ubica do danas ni traga ni glasa, iako su se nedavno u medijima pojavili navodi da su oni na Kosovu i Metohiji i da postoji mogućnost da će se predati uskoro. Porodica ubijenog sportiste je neutešna, a kako Stefanov otac Nenad ističe, nemaju nikakve informacije o tome šta se događa u istrazi.

Mladi reprezentativac Srbije Stefan Savić izboden je 25. februara na Dorćolu, kada su dvojica osumnjičenih nasrnuli na njega i izboli ga nožem čak 19 puta. Iako je bio ranjen, Stefan je pokušao da umakne ubicama, ali su ga oni sustigli i nastavili da ga tuku i ubadaju. Sukob je datirao od ranije, kada je MMA borac branio svog drugara i tom prilikom povredio Daničića.

Nenad Savić, otac ubijenog mladića, ispričao je da je porodica slomljena od bola, a da ne dobijaju nikakve informacije dokle se stiglo sa istragom i da li se ušlo u trag Stefanovim ubicama.

foto: Kurir, screenshot Youtube

„Pravo da vam kažem nemamo nikakve nove informacije, što se tiče tužilaštva i advokata, oni nam kažu da ne dajemo nikakve izjave jer je to u cilju istrage, pa dobro, neka im bude u cilju istrage, ali ja sina da vratim ne mogu. Moguće je da rade, a možda i ne rade, zaista ne znam ni sam, a ja ono glavno ne mogu da promenim. To da li će njih uhapsiti za šest meseci ili godinu dana neće ništa promeniti, jer sina ne mogu da vratim“, rekao je Nenad.

On je naglasio da su njihovoj porodici ubice oduzele sve.

„Supruga i ja smo nikako, vučemo se kao prebijeni, prošlost su nam ukrali, budućnosti nema, za sve što smo se borili čitav život je otišlo u vetar. Ne može da se razume ovo što se dogodilo, ali kad imate decu i kada se desi ovakva stvar i to još bez razloga, nema smisla u životu više, barem što se mene tiče. Možda neko drugi nađe nekakav smisao, bori se, stvara, ali meni je sve ovo izgubilo smisao“, kaže otac ubijenog MMA borca.

Kako nam je pojasnio, ubice nisu imale nikakav motiv da ubiju njegovog sina, a institucije se neme na njihove zahteve za informacije.

„Ponašanje tih mladića je čista oholost, ništa drugo to nije, oni nisu imali nikakv razlog za to da urade. Što se tiče tužilaštva, šta god da ih pitamo ne daju nikakve izjave, dok policiji kada postavimo pitanja, ne zna ništa“, zaključio je otac.

Nakon što su ubice sustigle mladog Savića, njemu je u pomoć pritekao Stefan M. koji se slučajno zatekao na uglu Ulice Dobračine i Dunavske, međutim, napadači su i njega povredili. On je nakon napada automobilom krenuo ka bolnici, nakon čega ga je zaustavila patrola policije i potom je sanitetom prebačen na Urgentni centar. Policija je, nekoliko dana nakon napada, pronašla stan i krvavu odeću koju su nosile ubice mladića, a čiji se trag totalno izgubio.

foto: Printscreen

Takođe, Više javno tužilaštvo saopštilo je da je ispitano više od 15 svedoka u ovom slučaju, među kojima je i otac ubijenog mladića, dok je izvšeno nekoliko veštačenja. Za ubicama je raspisana poternica, a 11. marta doneto je rešenje kojim im je određen pritvor, njima se na teret stavlja teško ubisto i teško ubistvo u saizvršilaštvu. Navodno su nakon ubistva podigli novac sa kartica i napustili centralnu Srbiju iste večeri i otišli na Kosovo i Metohiju ilegalnim putevima.

Kako je Stefanov otac ispričao ranije za Novu čitav sukob je krenuo maja 2021. godine kada su petorica mladića, od kojih su dvojica ubili njegovog sina, pretukli Stefanovog školskog druga i bacili ga u Savu.

„Oni su tog mladića toliko tukli da je imaio 14 kopči po glavi. Stefan ga je izvadio iz Save i njima rekao: „Dobro, bre, mangupi, vas petorica ubiste njega jednoga“. Njih petorica su onda nasrnuli i na Stefana, jedan ga je udario i pobegao, a ova četvorica su krenuli dalje, ne znajući da je Stefan u punoj snazi jer je sportista“, rekao je nesrećni otaca tada za naš portal.

Stefanova majka Jasmina ispričala je tada se njen sin nije družio sa ubicama, već da je sa njima u sukobu bio samo jer su napali njegovog prijatelja.

„Da nije bilo Stefana koji je druga izvukao iz vode, nisam sigurna da bi taj događak ostao samo pokušaj ubistv. Oni su tada trebali da kažu: “Hvala Stefane što si nas spasio robije“, ali oni su ga u znak zahvalnosti ubili. To je veliki propust roditelja te dece. Čitav život je samo to i radio, brinuo o drugima. Ovo što su uradili mom sinu, to ne može normalna deca da urade, to mogu samo bolesnici. Oni nisu ubili jednog čoveka kada su nam oduzeli Stefana, ubili su mnogo ljudi“, rekla je tada Jasmina Savić.

