"ZAŠTO SVI PLAČETE, JEL NEMA VIŠE MOJE MAME?" Vaspitačica Marjanovićeve ćerke opisala šta se dešavalo posle Jeleninog ubistva!

Suđenje Zoranu Marjanović koji je optužen da je 2. aprila 2016. godine ubio svoju suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović, na nasipu u Crvenki kod Borče, održano je danas pred Višim sudom u Beogradu, i to svedočenjem Zoranove snajke Milice Marjanović i devojčicine vaspitačice Lenke Đorđević!

Iako je, između ostalog, trebalo da svedoči I kuma Vera Vukomanović, ona se danas nije pojavila. Na pitanje sudije upućeno Marjanoviću na tu temu, Zoran je rekao da ne zna razlog, ali da pretpostavlja da je u pitanju to što je promenila adresu.

- Nismo u kontaktu, znam samo da je imala povredu i da o njoj brine sestra, trenutno je kod nje, s obzirom na to da moja kuća gde je ranije bila, nije u funkciji - objasnio je Zoran.

foto: Zorana Jevtić

Na početku suđenja, sudija je prvo prozvala Milicu Marjanović, suprugu Zoranovog brata, koja je istakla da ostaje potpuno pri svom iskazu.

- Devojčica je tog dana rekla da je mama nestala u travi, ali nije spominjala da li se razdvajala od oca. Ne mogu tačno svega da se setim, prošle su godine ipak - ispričala je Milica i potom govorila o spornoj Jeleninoj fan pejdž stranici, gde su, podsetimo, posle Jeleninog nestanka, stizale, kako kaže, svakakve poruke.

- Zoran me je zvao i dao šifru fan pejdž stranice, on tada nije bio prisutan, već mi je šifru poslao poruku. Niti znam da li je on to veče gledao tu stranicu. Ja sam ušla kada mi je javio i videla sam neke poruke slobodnijeg karaktera, ali verujem da su to fanovi pisali, s obzirom na njen posao kojim se bavila. Međutim, ta šifra je takođe data i policiji i sećam se posle toga da kada smo hteli da ponovo uđemo na tu stranicu, nije bilo moguće - rekla je Milica i istakla da su sa tog fan pejdža nakon toga stizale poruke Jeleninoj sestri.

Na Miličinu izjavu, nadovezao se i Zoran pitanjem da li se seća da je tog dana kada je prijavljen Jelenin nestanak, rečeno u policiji da pregledaju njenu stranicu, kako bi videli da li ima nekih poruka, da ih takođe ispišu i prijave, na šta je Milica samo kratko rekla da se toga ne seća.

Inače, Zoran je naglasio da su šifru ove stranice imali samo Jelena i on, kao i Jelenin PR menadžer.

- Jelena i ja smo zajedno gledale te poruke koje su joj stizale na fan pejdž stranicu, ali smatrali smo to benignim s obzirom na posao kojim se bavila. Međutim posle prijave nestanka, ni policija nije mogla da pristupim, jer je očigledno neko promenio šifru - rekao je Marjanović tokom današnjeg suđenja.

1 / 9 Foto: Zorana Jevtić

Potom, ispred govornice stala je i vaspitača Lenka Đorđević, koja je i ranije davala izjavu, a sada je ponovila da stoji iza svega što je rekla.

- Ja sam tog dana došla da pričuvam Janu, pokušala sam da je zabavim. Jelenina majka je sve vreme nešto iščekivala, ali nisam ulazila u to o čemu se radi. Znala sam da traže Jelenu, ali meni je nekako bilo u glavi da će se pojaviti i da nije ništa ozbiljno. Mala Jana je sve vreme tražila mamu, bila je vidno uznemirena, sećam se da je tada crtala travu i da je rekla ono što nikada ne mogu zaboraviti: "Mama je tu trčala i izgubila se u travi" - prisećala se devojčicina vaspitačic, a takođe je naglasila da je ona Janu čuvala svega 3 puta, i to 2 puta u produženom boravku, a treći put bio je u njihovom studiju kada je Jelena zamolila to.

Kako je dalje naglasila, Jana je nakon svega toga, normalno nastavila da ide u vrtić potpuno redovno.

- Ja naravno tada nisam dete ništa ispitivala, a tog dana usled onog haosa, odvela sam dete kod Jelenine mame, da ne bi bila tu. U nekom trenutku pozvala me je moja ćerka i rekla da je slomila ključnu kost, meni su na to zasuzile oči, na šta me je mala Jana pitanja "Zašto svi plačete, jel nema više moje mame?" Te reči nikada neću zaboraviti - ispričala je vaspitačica.

Nastavak suđenja zakazan je za 5. septembar kada bi pred Višim sudom u Beogradu trebalo da svedoči Vera Vukomanović, Jelenina sestra Teodora i tetka Ljubica Marković.

Inače, prema navodima optužnice, Zoran je tog kobnog dana zajedno sa suprugom Jelenom i tada trogodišnjom ćerkom, otišao na nasip jer je Jelena htela da trči. Zoran je ostao sa ćerkom kad je Jelena otrčala, ali kako se navodi, ubrzo su krenuli u susret Jeleni, a navodno je on na kratko ostavio dete, iskoristio poverenje supruge, namamio je da siđe sa nasipa i potom je udarcima u glavu ubio.

Jelena Marjanović foto: Vladimir Šporčić, Privatna Arhiva

Marjanović je, međutim, tokom prvog suđenja izjavio da nije silazio sa nasipa i da se nije odvajao od ćerke, kao i da misli da je njegovu suprugu ubio psihopata, a na ponovljenom suđenju je odbio da ponovo iznosi odbranu!

Podsećanja radi, Apelacioni sud je ukinuo pritvor Zoranu Marjanoviću 3. oktobra 2023. godine, a u obrazloženju odluke istaknuto je da je prvostepena odluka "nejasna i nerazumljiva", a sporne su bile četiri tačke koje su bile i ključni dokazi da bi se donela prvostepena presuda, kojom je Marjanovć oglašen krivim i bio osuđen na 40 godina zatvora.

Takođe, u odluci je sporno i objašnjenje za to što je telefon Zorana Marjanovića bio nedostpan. Tvrdi se da nije utvrđeno kako je i na koji način osumnjičeni namerno isključio mobilni telefon.