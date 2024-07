OGLASIO SE NIŠKI VETERINAR O NAPADU SVINJA U ALEKSINCU: Evo šta je razlog za nanošenje strašnih povreda! DA LI JE LAŽNO BESNILO?

Svinje koje su napale i ujele svoje vlasnike kod Aleksinca, a time im nanele užasne povrede nisu bolesne, a kod njih se nije pokazalo ni da su zapatile takozvano lažno besnilo.

Jedan napad se dogodio 19. juna na vlasnika Milovana Dinića (51) iz sela Bovan, a drugi 30. juna na S.R. (67) iz sela Aleksinački Bujmir. U prvom slučaju, čovek je ostao bez jednog testisa dok S. R. verovatno neće moći da vidi na jedno oko.

S.R. foto: Kurir.rs/M.S.

Veterinar iz Niša, Branislav Petković kaže za Kurir da se od svojih kolega koji su bili na licu mesta incidenta podrobno raspitao o okolnostima napada.

- U pitanju je naša domaća svinja moravka i ona ima malu prasad koja nije starija od dvadesetak dana. Znači, još su na sisi, nisu odučena. Prema tome, ta vrsta svinja se bori za svoje potomstvo i ne dozvoljava da niko ulazi u obor gde su prasići. U slučaju povređene žene, ona je ušla u obor i nosila u rukama prase koje je bilo ranije povređeno pa ga je vraćala kod majke. Verovatno je majka čula zvuk tog novog praseta, i kada je ovo zaskvičalo jer je videlo svoju braću, sestre i majku, svinja je instiktivno reagovala i napala je ženu. E, sada nije poznato da li se žena nije snašla u tom trenutku, nego je mislila da je to samo trenutno. Kada je počela da se brani od svinje, počela je da je ujeda. Nema tu govora o bilo kakvoj bolesti, o Aujecki oboljenju ili kako je nazivamo i tretiramo kao lažno besnilo - priča veterinar Petković.

Milovan Dinić foto: Kurir.rs/M.S.

On kaže da se u mnogim mestima u Srbiji, svinje i prasići ne čuvaju na adekvatan način.

- Nekada je Srbija bila svinjarska zemlja, proizvodilo se mnogo svinja pa su i ujedi bili češći. Sada je to retko, ljudi idu pregovaraju, neki počinju da se bave svinjarstvom i tu bi trebalo obratiti pažnju na nekoliko stvari. Prevashodno obezbediti adekvatnu hranu i držanje životinja. Pitanje je i kakav obor ima odgajivač, da li je zatvoren ili otvoren. Mahom je to betonski boks,a postoji i drugi bolji tip. To je obor sa šipkama sa strane, tako da majka može da se kreće i da ne ugrožava prasiće koji imaju gde da se izvuku ako ih majka nehotično ugnjavi. Te šipke se nalaze 20 santimetara od patosa i 20 santimetara od zida i kada majka ponudi sisu, prasad ne može da bude povređeno - priča ovaj veterinar.

Ujedeni Milovan Dinić za sada ide na previjanje u opštu bolnicu u Aleksincu, a S.R. je još na intenzivnoj nezi ove zdravstvene ustanove jer je preživela niz ujeda i povreda, a najkritičnije je oko i povrede na glavi.

Bonus video:

01:15 UZGOJ RETKE SVINJE MORAVKE: Goran iz Brezovice sačuvao ovu rasu i napravio PRAVI BIZNIS!