NOVINARKA KOJA JE PRVA SAZNALA VEST O NESTANKU JELENE MARJANOVIĆ Otkriva do detalja šta se desilo kobnog dana

Pevačica Jelena Marjanović ubijena je pre tačno osam godina, a slučaj njenog ubistva i dalje je pod velom misterije. Njen suprug Zoran Marjanović prvostepeno je osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, ali je odlukom Apelacionog suda ta presuda ukinuta i slučaj je vraćen na ponovno suđenje zbog nedostatka dokaza.

Vest o ubistvu Jelene Marjanović je pre osam godina odjeknula kao bomba, a interesovanje za slučaj ne prestaje ni danas. Zoran Marjanović je od prvog dana bio glavni osumnjičeni.

Novinarka Kurira Ljiljana Stanišić, koja je prva saznala vest o nestanku pevačice te 2016. godine, gostovala je u emisiji "Puls Srbije" i iznela svoje viđenje ovog misterioznog slučaja.

- Sećam se kao da je bilo juče. Bila sam sa Zorom Dobričanin u jednom restoranu kada je dobila poziv da je nestala devojka na nasipu u Borči. Kao novinar, odmah sam odlučila da se uključim u slučaj. Uputila sam se sa kolegom Damirom na nasip gde su već bili Zoran, njegov otac, brat, prijatelji i kumovi. Bilo je jasno da se nešto čudno dešava - priseća se Ljiljana Stanišić.

Niko od medija nije bio u njihovom porodičnom domu sve do sledećeg dana.

- Otišla sam u njihovu kuću u Borči i odmah sam osetila da se nešto strašno dogodilo. Jelena još nije bila pronađena i bilo je pitanje da li je oteta ili je negde otišla. Zoran je već bio priveden na saslušanje što je u takvim slučajevima sasvim normalno - dodaje Stanišićeva.

Prvi trenuci saznanja

Ljiljana Stanišić je prva obavestila Zoranovog oca da je Jelena ubijena i da je njeno telo pronađeno u kanalu.

- Sećam se tog trenutka kada sam mu saopštila tu strašnu vest. Od tada je drama u porodici počela. Prijatelji, estradne ličnosti, svi su počeli da dolaze. Indira Radinović je bila prva iz sveta estrade koja je došla u njihovu kuću - kaže Stanišićeva.

Policija je ubrzo počela da iznosi garderobu i stvari iz porodičnog doma za dalju obradu.

- Već tada je bilo nelagodno, sve je bilo obavijeno misterijom i sumnjama - dodaje novinarka.

Zoran Marjanović je od prvog dana tvrdio da nije ubio Jelenu.

- Nakon sahrane, Zoran me je pozvao da uradim intervju o celom slučaju. To je bio najčitaniji intervju u tom trenutku. Ljudi su želeli da znaju šta on ima da kaže. On je tvrdio da nije ubio Jelenu i da bi, da zna ko je ubica, lično presudio tom čoveku - navodi Ljiljana Stanišić.

Kada je doneta presuda, Zoran je tvrdio da nema nikakve veze sa ubistvom.

- Prilikom ponovljenih suđenja, Zoran se branio ćutanjem. Tvrdio je da je sve već rekao i da ne zna ko je ubica - dodaje Stanišićeva.

Nedavno je Zoran Marjanović dao prvi intervju o svom boravku u zatvoru i saradnji sa pevačicom Indi.

