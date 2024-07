ŠTA SE MOŽE OČEKIVATI OD NOVIH SVEDOKA U SLUČAJU DANKE ILIĆ? Rajko Nedić pokazao slike puta: Da li je uopšte moguće ovde džogirati

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru saslušana su tri nova svedoka u slučaju ubistva male Danke Ilić.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su obrazložili ovu temu bili su Blažo Marković, predsednik Sindikata policijskih starešina Srbije i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Marković je diskutovao o tome da li će novi svedoci nešto promeniti:

- Moram da kažem da ne želim da izvodim popularizaciju, uvek sam želeo da govorim ono što mislim i za šta smatram da je istina. Mislim da neće ni do čega spektakularnog doći. Meni je jako teško, kada dođu veštaci i pobijaju sami sebe, a to su ti biološki dokazi. Praktično idemo na to da ćemo na iskaz nekih ljudi reći da je on kriv, onda više nemamo pravo, svaki sudija koji bude vodio taj slučaj, potrebni su mu neoborivi dokazi. Jednostavno ne zna, oni su za mene psihološki, bilo mi je jako teško da govorim, proživljavali smo teške trenutke, ali stvari idu u pravcu na koje sam već nagovestio, mora se sačekati i da se na jedan način roditelji opet budu na saslušanju.

Nedić je odgonetnuo otkud tek sada čovek koji je džogirao:

- Kurir kada je eksluzivno došao do informacija novih svedoka, postavio je pitanje zašto sada. Očekujem za koji minut da saznamo šta je govorio i zašto se tek sada pojavio. Niko ne zna zbog čega se sada javio, ali bi njegovo svedočenje moglo da bude ključno. Zanimljiv je i taj put, odnosno da li je tamo uopšte moguće džogirati.

