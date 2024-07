"TI RADI, A MENE PUSTI DA TE VAĆARIM": Svedočila devojka koju je napastvovao instruktor jahanja! ISPITAN I POZNATI VODITELJ

U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenju i instruktoru jahanja Milošu Đukiću koji je okrivljen za više krivičnih dela silovanja i polnog uznemiravanja, a svedočila je devojka A.L. koja je ispričala da je i sama bila njegova žrtva dok je trenirala u klubu gde je Đukić bio trener.

Đukića je, da podsetimo, prijavilo sedam devojka od kojih su neke u trenutku izvršenja krivičnog dela bile maloletne, a A.L. iako ga nije prijavila rekla je da će ispričati sve što joj se desilo i zato je pozvana kao svedok.

- Kao mala sam dolazila u klub, pa jedno vreme nisam, ali sam se 2016. godine vratila da jašem rekreativno, a 2017. godine mi se prvi put desila neprijatnost sa njim - rekla je A.L. i objasnila:

- Tog dana sam spremala konja za jahanje, on je došao i zagrlio me od pozadi, krenuo je da me dodiruje svuda po telu, ja sam mu govorila “Mišo, nemoj, prestani”, a on mi rekao “samo ti nastavi da radiš to što radiš, a mene pusti da te vaćarim”. Ja sam bila skamenjena, uplašena, šokirana, a onda mi je gurnuo ruku u donji veš i ja sam smogla snage da ga odgurnem i pređem sa druge strane, a on je otišao i pravio se kao da se ništa nije desilo.

Miloš Đukić foto: Printscreen/Instagram

Kako je ispričala njoj se ovo desilo više puta, ali je svaki put uspela da reaguje da joj je i Đukić rekao: “Ti nikad nećeš dopistiti da te vaćarim”.

A.L. je ispričala i da je znala da se protiv Đukića i ranije vodio postupak za seksualno uznemiravanje i da je 2016. svedočila u tom postupku, ali da tada nije imala neposredna saznanja da je Đukić bilo koga seksualno uznemiravao, niti je ona to doživela.

- Miloš i Marina su me tada pozvali da se pojavim kao svedok jer se slučaj desio 2010. kad sam ja u prvom periodu bila u klubu i ja sam svedočila, ali tada još nisam znala nikoga kome se nešto desilo tako, kao ni meni.

Kako je ispričala ona je o tome što joj se desilo pričala sa devojkom O.M. koja je svedočila na prethodnom ročištu i koja joj je rekla da se isto dogodilo i njoj i da je i nju “mazio”.

- Za druge devojke sam saznala na proslavi koju je Marina Gunjača (suvlasnica konjičkog kluba) napravila u čast toga što je Đukić napustio klub. Nakon što smo sve razgovare, nakon proslave, došlo je i do ideje za prijavi - rekla je A.L.

Kako je objasnila bio je mnogo vulgarnih komentara od strane Đukića, ali i Marine, te nije tome pridavan veliki značaj.

- Govorio mi je “Sediš na konju ko na k****; Klatiš se na konju ko na k****; Češeš čavku o prednji unkaš”, to nisu jahačke instrukcije, već vulgarnosti - rekla je ona i dodala da je klub napustila 2020. godine, kad više nije mogla da trpi to.

Kao drugi svedok pozvan je Bojan Ivković, inače voditelj poznate emisije za decu “Lagalica”.

Bojan Ivković, desno foto: Đorđe Barudžija

On je ispričao da je dugi niz godina član tog konjičkog kluba i da je bio prijatelj sa Đukićem dok mu se nisu požalile njegova ćerka i njena drugarica, inače jedna od oštećenih devojaka.

- One su mi rekle da je Miša poljubio usta drugaricu moje ćerke i ispričale šta se desilo. Ja sam nju tada posavetovao da kaže svojim roditeljima, a ja sam otišao da razgovaram sa Marinom koja mi je rekla za još jedan slučaj - rekao je Ivković i nastavio:

- Ja sam tada predložio da klub prestane sa radom dok se ne vidi šta se dešava i sa drugim devojkama, a onda sam u četiri oka razgovarao i sa Đukićem koji je kategorički negirao sve i rekao da je pogrešno protumačeno, ali su se devojke naknadno ohrabrile i prijavile - rekao je Ivković.

Odbrana Đukića je predložila da mu se ukine pritvor ili zameni merom zabrane napuštanja stana, jer je okrivljeni teško bolestan i ne bi mogao da ponovi krivična dela koja mu se stavljaju na teret, ali je sud to odbio.

Naredno ročište zakazano je za 30. avgust kada će biti ispitana Marina Gunjača, suvlasnica kluba koja poznaje okrivljenog, ali i sve oštećene devojke.