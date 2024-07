Pevačica Jelena Marjanović ubijena je pre tačno osam godina, a slučaj njenog ubistva i dalje je pod velom misterije. Njen suprug Zoran Marjanović prvostepeno je osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, ali je odlukom Apelacionog suda ta presuda ukinuta i slučaj je vraćen na ponovno suđenje zbog nedostatka dokaza.

09:29 INDI JE PRVA DOŠLA U PORODIČNU KUĆU KADA SE SAZNALO DA JE JELENA NESTALA! Stanišić: Evo šta je tada REKLA za Zorana Marjanovića

U emisiji "Ni pet ni šest" gosti su bili Ljubiša Božić, sudski veštak, Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira, Katarina Ostojić, stručnjak za mreže, i Željko Mašojević, psiholog, koji su analizirali sudski sistem i priznanja u slučajevima ubistava.

- Znači, mi zapravo tražimo neku kao konkluziju da bi nama se zatvorila ta priča u glavi, da bi mi sad uhvatili neku sledeću priču da je vrtimo po glavi. Nažalost, sudski sistem je takav da to sve traje, što je normalno dugo. U slučaju Marjanović, čovek je osuđen,ali je Apelacioni sud vratio, sad to možemo mi da razglabamo do prekosutra. Imate O.J. Simsona koji je sedam godina suđen, svi su dokazi bili, DNK i ovo ono i na kraju je čovek pušten - rekao je Željko Mašojević, psiholog, i dodao:

foto: Kurir televizija

- Naša javnost se još muči da objasni sebi ovu nesrećnu situaciju. Eto, u maju prošle godine imamo prvi zaključak te cele priče, da je čovek koji je držao streljanu dobio četiri meseca kućnog pritvora, čak i bez nanogice. I to zato što se dogovorio sa tužilaštvom. Ono što je problem, nije moja tema, ali je problem što kod ljudi razvija ozbiljnu nesigurnost i osećaj nelagode i bespomoćnosti. Naročito ako ti je ukinuta prirodna agresivnost, onda si potpuno bespomoćan.

Voditeljka Jovana Grgurević je potom navela:

- Pratimo ubistvo pevačice Jelene Marjanović. Vidimo da je čovek pušten i da nema drugog osumnjičenog. I onda se dešava nešto što još dublje bode po tradiciji našeg naroda i po tome kakav smo mentalitet. On izađe iz zatvora, sačeka ga druga devojka i posle kratkog vremena nađe treću devojku. To je ono što se od srpske domaćice, komšinice, nema žene koja taj dan širila veš nije rekla 'Jesi čula, pa je li ovo moguće?', i drvlje i kamenje, a pričat ćemo jer je Zoran nekako oličenje, laka je meta.

foto: Kurir televizija

Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira, ističe:

- Nije bilo ni malo lako ubediti ga da da intervju. On je posle 18 meseci provedenih u pritvoru izašao na slobodu i od tada nije davao intervjue. Ovo je bio prvi intervju nakon njegovog izlaska. Saznali smo da je on u emotivnoj vezi sa Indi Radinović, poznatijom kao Indi. Oni već nekoliko meseci uživaju u tom njihovom odnosu.

foto: Kurir televizija

Katarina Ostojić, stručnjak za mreže, dodaje:

- Gledala sam intervju sa Ljiljanom Stanišić, koja je gost ovde u emisiji. Oni izgledaju skladno i srećno. Idealno da srpski narod osudi. Skladno, kao da imaju pravo na sklad i sreću. Volimo da sudimo. Mnogo volimo da sudimo -komentariše Ostojić.

foto: Kurir televizija

Stanišić dodaje:

- Indi je bila prva koja je došla u njihovu porodičnu kuću kada sam i ja bila, kada se saznalo da je nestala Jelena Marjanović. Indi je tada govorila sve najbolje o Zoranu i verovala da on nema veze sa tim. Govorila je da je sigurna da je on nevin i da nije to učinio, da nikad ne bi podigao ruku na ženu.

foto: Kurir televizija

Ljubiša Božić, sudski veštak, ističe:

- Bez obzira na to kojim se poslom bavimo, jasno je da je međusobna povezanost između žrtve i ubice bila vrlo intenzivna i jaka. Na tom bedemu u tom trenutku nikog nije bilo osim pokojne Jelene, njenog muža i deteta. Telefon, tragovi, blato na pantalonama, porodični odnosi - sve to nije za komentar jer je objedinjeno u jednoj presudi koja je doneta. Kazna je bila maksimalna - rekao je sudski veštak i dodao:

foto: Kurir televizija

-Slučaj nije lak. Čak i snimljeni slučajevi nisu jednostavni da se dokažu. Odbrana pronalazi prostor i nemoguće je sve uraditi idealno. Angažovanje vrhunskih advokata zaista pomaže okrivljenima. Ali novac mora imati svoj tok. Pare moraju imati svoje mesto u svemu tome.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

09:54 NOVINARKA KOJA JE PRVA SAZNALA VEST O NESTANKU JELENE MARJANOVIĆ Otkriva do detalja šta se desilo kobnog dana