UHAPŠEN DRŽAVNI SEKRETAR U MINISTARSTVU PROSVETE: Lisice stavljene i direktorima i dekanima, a evo za šta se terete

N. R., doskorašnji državni sekretar u Ministarstvu prosvete, uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina uticajem, tako što je jednom privrednom društvu iz Niša omogućio da mimo zakona dobije poslove u vezi sa građevinskim radovima na adaptaciji obrazovnih ustanova.

Pored N. R. uhapšeno je još sedam osoba, a Javno tužilaštvo za organizovani kriminal se oglasilo saopštenjem:

- Javno tužilšatvo za organizovani kriminal je nakon višemesečnog predistražnog rada u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, lišilo slobode osam lica i to: N.R., M.V., J.D., B.R., V.D., D.S., S.G i T. R., jer postoji osnovana sumnja da su u periodu od 1.12. 2023. do 6. 7. 2024. godine, u Beogradu i Nišu, i to osumnjičeni N.R. kao službeno lice - državni sekretar u Ministarstvu prosete Republike Srbije koje vrši javnu funkciju na osnovu postavljenja od strane Vlade Republike Srbije, koristeći svoj službeni položaj i stvarni uticaj, posredovao da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti, za šta je zahtevao i primio poklon od osumnjičenog M.V., dok je osumnjičeni M.V., kao faktički vlasnik PD „Avenija Sistem“ DOO iz Niša, neposredno ponudio i dao poklon osumnjičenom N.R. da koristeći svoj službeni položaj i stvarni uticaj posreduje kod osumnjičenih B.R., V.D., D.S., S.G i T.R., inače direktora i dekana obrazovnih ustanova sa područja Niškog okruga, da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti i istim osumnjičenima, zajedno sa osumnjičenom J.D., zaposlenom u PD „Avenija Sistem“ D.O.O. iz Niša, sa umišljajem pomogao u izvršenju krivičnog dela davanjem saveta i uputstava kako da se izvrši krivično delo i stavljanjem na raspolaganje sredstava za izvršenje krivičnog dela, te stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela, pa su osumnjičeni B.R., V.D., D.S., S.G. i T.R., pod uticajem osumnjičenog N.R., i pomognuti od strane osumnjičenih M.V. i J.D., kao službena lica, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granice svojih službenih ovlašćenja, privilegovali PD „Avenija Sistem“ DOO iz Niša, šaljući pozive za davanje ponuda u postupcima javnih nabavki privrednim subjektima pod kontrolom M.V., te zaključivanjem ugovora sa PD „“Avenija Sistem“ DOO iz Niša, pribavili pravnom licu PD „Avenija Sistem“DOO iz Niša korist u vidu nezakonitog dobijanja posla po postupcima javne nabavke male vrednosti –građevinskih radova na adaptaciji obrazovnih ustanova, bez obezbeđivanja konkurencije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za koju trgovinu uticajem je osumnjičeni N.R., od osumnjičenog M.V. zahtevao i dobio u više navrata poklon i to novac u iznosu ne manjem od 24 .000 evra čime je osumnjičeni N.R., izvršio pet krivičnih dela trgovina uticajem, osumnjičeni M.V., pet krivičnih dela trgovina uticajem u sticaju sa pet krivičnih dela zloupotreba službenog položaja u pomaganju, te osumnjičeni B.R.,V.D., D.S., S.G. i T.R. po jedno krivično delo zloupotreba službenog položaja - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti privedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal radi saslušanja.