"KAD SU ME ZVALI IZ ZEMUNSKOG KLANA BACIO SAM TELEFON U DUNAV!" Bane Bojanić o iskustvu s mafijom: Došli su mi ispred kuće džipovi

Pevač Bane Bojanić odlučio je da se posle dugogodišnjeg boravka u inostranstvu vrati u Srbiju, a jedan od razloga njegovog odlaska bila su neprijatna iskustva sa pripadnicima tadašnjeg zemunskog klana.

- Nisam samo zbog toga otišao u Srbiju. Jesam i zbog toga između ostalog, ali to je bilo samo šlag na torti. Dešavalo se da njih traži cela država, a oni me zovu. Traže mi da ih vozim do granice. Kad su me jednom zvali bio sam pored Dunava i bacio sam telefon u reku - rekao je pevač u emisiji Divan šou.

Iako je odbio zahtev Zemunaca da ih vozi preko granice, nije bilo lako odbiti da peva za njih.

- Morao sam da im pevam na nekim proslavama, šta sam mogao. To su bile devedesete. Par puta sam odbio, pa mi dođu tri džipa ispred kuće. Kažu zvao te šef da mu pevaš za rođendan. Ja kažem u redu idemo.

Goca Lazarević koja je takođe gostovala u emisiji tvrdi da je i ona dobijala pozive od Zemunaca, ali da je bila zauzeta.

- I ja sam bio zauzet, pa mi dođu ispred kuće i zvone na vrata - rekao je Bane.

