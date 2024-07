STRAŠNA ISPOVEST SESTRE POKOJNOG LUKE (15): BEZOBRAZLUK! Osumnjičena glasno PUŠTA MUZIKU kad dođemo na spomen ploču

15-godišnji Luka Jovović nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 30. aprila 2022. godine kada je svojim motorom udario u automobil 24-godišnje devojke koja je bez pokazivača pravca iznenada skrenula u dvorište i oduzela mu prvenstvo prolaza.

Luka Jovović je sa mesta nesreće prevezen odmah u bolnicu u Novom Sadu gde mu je ukazana pomoć. Po dolasku je porodica obaveštena da je tinejdžer stavljen u veštačku komu.

Nažalost, 9 dana nakon nesreće Luka je podlegao povredama. Kao fatalno ispostavilo se to što mu na vreme nije ukazana prva pomoć i njegov mozak je bio 7 do čak 10 minuta bez kiseonika.

Suđenje još uvek traje. Ročišta su 11 puta odložena dok je porodica stradalog mladića osnovala fondaciju kako bi pružili podršku ostalim porodicama stradale dece u saobraćaju.

Gošća emisije Crna hronika je Diana Jovović, Lukina rođena sestra.

Diana tvrdi da od trenutka kobne nesreće do danas njena porodica trpi provokacije i torturu od strane osumnjičene devojke koja je kolima udarila Luku zbog čega je mladić stradao:

- Do sada je porodica osumnjičene podnela 56 prijava protiva nas. Kao razloge navode da smo došli na Lukinu spomen ploču, gledali popreko na njih, smejali se pljuvali na njih. To su neke stvari za koje je mene sramota i da pričam. Postavljam pitanje: Da li je moguće da neko na te stvari uopšte reaguje. Ovde je u pitanju smrt jednog deteta. Ne jednog deteta nego čitave naše porodice. Ne radite ništa po pitanju toga. Legitimno dajete vetar u leđa porodici koja počini jedno takvo nedelo. Iskreno da vam kažem meni su svi oni isti. I Nataša (devojka koja je kolima udarila Luku) i njena porodica jer su ga svi oni neposredno nakon nesreće samo gledali i niko mu nije pomogao. Dozvoljavate im da nam dodatno otežavaju stvari.

Tvrdi da su kako kaže "igre" osumnjičene počele od samog početka procesa:

- Kada je predmet počeo u tužilaštvu već su tu krenule njene igre. Nije se pojavljivala, pa dođe i padne u nesvest, pa nije u stanju da ostane do kraja, pa je psihički nestabilna. Svi oni legitimni trikovi koji su dozvoljeni. Kasnije kada je to prebačeno na sud dešavalo se isto. Sve je to dovelo do toga da posle dve godine slučaj nema rasplet.

Navela je da je jedna od provokacija osumnjičene da kada njena porodica dođe na Lukinu spomen ploču ona iznosi zvučnike i glasno pušta muziku.

05:52 STRAŠNA ISPOVEST SESTRE POKOJNOG LUKE (15): BEZOBRAZLUK! Osumničena GLASNO PUŠTA MUZIKU kad dođemo na spomen ploču I TO NIJE SVE!

- Kasnije su u sudu i u tužilašvu uvideli njeno bahato i bezobrazno ponašanje. Mi smo doživljavali svašta od nje. Mi odemo na spomen ploču, a ona iznese blutut zvučnike i glasno pušta muziku. Provocira i na sve ostale načine na koje može.

