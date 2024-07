LJUDINA! ŽANDARM U GRČKOJ PRONAŠAO IZGUBLJENU DEVOJČICU: Stanić za Kurir otkriva sve detalje drame! "MAMA SE IZGUBILA, TAMO..."

Rade Stanić, oficir za kontrolu rada ronilačke jedinice Žandarmerije, dok je odmarao na letovanju sa porodicom 27. juna u Nea Flogiti u Grčkoj jednu trogodišnju devojčicu živu i zdravu vratio je njenim roditeljima, a za Kurir objašnjava da su tog dana, dok je devojčica poreklom iz Srbije sama tumarala, bili ogromni talasi i da je sreća samo što je on sa sinom odlučio baš tada da krene putem kojim nikada nisu išli.

- Bio sam sa svojim sedmogodišnjim sinom kad smo videli devojčicu, malu, zbunjenu, plave kose kako tumara. Kao da je bilo sudbinski da je mi tu sretnemo, jer nikada tudu ranije nismo prošli. Video sam da je sama, ali sam pomislio da su joj roditelji verovatnu tu negde, a onda je počela da doziva mamu i krenula je za jednom plavom ženom. Ja sam tu nastavio svojim putem jer sam mislio da joj je to majka, međutim, ta žena se nije odazivala na pozive deteta - počinje svoju priču oficir Stanić:

- Ta žena je otišla pravo, a devojčica je skrenula i sela na klupicu. Sin i ja smo joj prišli i pitali smo je da li joj treba pomoć, a ona nam je rekla: "Mama se izgubila, tamo gde su igračke". Mi smo je tada uhvatili za ruke i krenuli smo da tražimo njene roditelje, dva puta smo prošli tim puta gde je rekla da su poslednji put bili zajedno, ali nismo ih videli.

- Od toga da se pomogne nekome da ponese torbe, starijim ljudima pogotovo, do toga da prosto probamo da primetimo da je nekome potrebna bilo kakava vrsta pomoći. Ovakve stvari su, nažalost, svakodnevnica, a mi možemo da pomognemo i trebalo bi da nam je to normalna stvar - kaže Stanić. i dodaje:

Kako nam je ispričao Stanić, devojčica se umirila dok je bila sa njim, verovatno jer je još jedno dete, odnosno njegov sin, bilo tu i onda se osetila sigurno.

- Tu je bio jedan kiosk sa girosom i ja sam zamolio radnicu da pozove policiju. Ona je odmah pozvala vlasnika kome sam ispričao šta se desilo i da devojčica ne može da nađe mamu i tatu. On je odmah reagovao, pozvao je policiju i rekao nam da sednemo tu kod njih, dao deci vodu, sok, hranu, sve je obezbedio. Tom čoveku isto svaka čast, on je Grk, Vasilis se zove, i sve vreme je bio sa nama dok nije došla policija - prepričava Stanić i dodaje:

- Sve se desilo oko 22 sata, a policiji je trebalo dva sata da dođe. U međuvremenu dvojica makedonskih državljana, koji su bili u tom kafiću i čuli priču, pitali su me da li da objave na društvenim mrežama da se traže roditelji devojčice. Iskreno, toga se nisam ni setio i onda su oni sve to postavili na Fejsbuk grupe i na kraju se ispostavilo da su na taj način roditelji i pronađeni.

Naime, kako nam je objasnio, vlasnica apartmana gde je devojčica boravila sa roditeljima i bratom, videla je njenu sliku na stranici "Grčka info" i pokazala roditeljima koji su tada, ja mislim, kontaktirali policiju.

- Svi koji su bili sa nama, dok policija nije došla, pobrinuli su se da dete bude bezbedno i da ne bude uplašeno. Momci iz Makedonije su nameštali stolice da bi ona mogla da legne, jer je već bilo kasno, a sa mojim sinom je pričala, smejala se, baš smo se trudili da ne bude pod stresom i govorili smo joj da će sve biti u redu. Kad je policija došla, ona je mene onako stegla, baš mi je bilo nekako i teško da je samo predam policajcima, a da ne znam šta će biti sa njom - kaže Stanić i doaje:

- Najteže mi je bilo dok sam pomišljao šta je sve moglo da se desi da nismo naišli jer je bila pored puta, more je bilo blizu, a talasi su bili veliki to veče. Umirio sam se tek kad sam video da je vraćena majci i ocu i njenu sliku kako sedi u majčinom krilu.

Kolega imao sličnu situaciju

Dete plakalo na plaži, roditelji u panici

Rade Stanić je kao primer naveo i situaciju koja se, takođe u Grčkoj, desila njegovom kolegi Zoranu Armušu iz odreda Žandarmerije u Beogradu koji je na prepunoj plaži primetio uplašeno dete kako traži nekoga. Kako kaže, on nije znao šta se dešava, pa je sa svojim detetom i ženom krenuo za detetom.

- On je išao za devojčicom plažom, a žena i dete stazom ne bi li nešto primetili. Kad su već došli do kraja, gde nije bilo ljudi ni ležaljki, devojčica je počela da plače. On je zagrlio i reko ženi da se vrati da pita da li neko traži dete. Kad se žena vratila videla je uspaničene ljude koji su celu plaži digli na noge da je nađu i saopštila im je tada da je ona bezbedna, da su je našli i vratili su devojčicu. To je recimo bio slučaj gde se sve završilo za tri minuta, ali opet moglo je da pođe po zlu... - kaže Stanić.