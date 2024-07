TEŠKA NESREĆA KOD ZUBINOG POTOKA: Poginuo mladić (25) u astri beogradskih tablica, autom naleteo na kamen

Na putu Zubin Potok –Brnjak, u nedelju uveče, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio mladić (25), potvrdio je za Kosovo onlajn zamenik komandira za region Sever Veton Eljšani.

Do saobraćajne nesreće je došlo oko 23 časa, na putu od Zubinog Potoka do Brnjaka. Kosovska policija smatra da je do saobraćajne nesreće došlo jer vozač nije prilagodio brzinu uslovima na putu i dejstva alkohola.

„Opel astra beogradskih tablica je na putu naletela na kamen i tako izazvala nesreću. Jedno lice, F.R. 1999. godište, je preminuo i njegovo telo je prebačeno u Prištinu na obdukciju. Četvoro njih je učestovalo u nesreći. Trojica iz Zubinog Potoka i jedan iz Srbije“, kaže Eljšani.

Druga dva lica koja su učestvovala u nesreći su nakon medicinskog zbrinjavanja puštena. Vozač, A.B. 2001. godište je uhapšen i određen mu je pritvor 48 sati, a Eljšani dodaje da mu je na alkotestu izmereno 0,4 promila alkohola, i ovu priliku iskoristio da apeluje na sve vozače na odgovorno ponašanje u saobraćaju, kako bi se izbegle tragedije.

