2 MONSTRUMA UMRLA U ZATVORU NA ISTI DAN! TREĆI UMRO NA ŽRTVIN ROĐENDAN Na svirepi način mučili decu, pa skončali iza rešetaka

Danijel Jakupek, javnosti poznat kao jedan od najsvirepijih ubica u Srbiji, koji je danas umro u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, iza rešetaka je bio zbog brutalnog ubistva Vasilija Trbovića (26) i njegovog sestrića Luke Opačića (5) u Novim Banovcima 2007. godine. Nažalost, on nije jedini monstrum koji je zgrozio Srbiju zbog počinjenog dela, a koji je skončao na isti način u vreme izvršenja kazne!

Danijel Jakupek foto: Printscreen YT, Privatna Arhiva

Naime, Jakupek je preminuo istog dana kad i Malčanski berberin pre 2 godine, a pored ova dva monstruma, istu sudbinu je doživeo i Mladen Ogulinac, kada je samo dva meseca posle hapšenja preminuo u zatvoru od srčanog udara.

- Jakupeku se pre nekoliko dana pogoršalo zdravstveno stanje zbog čega je bio premešten na interno odeljenje ove bolnice. Preminuo je u šok sobi internog odeljenja Specijalne zatvorske bolnice, a naložena je i obdukcija tela, nakon čega će se znati više - rekao je izvor za Kurir i podseća da su Malčanski berberin i Mladen Ogulinac preminuli u zatvoru usled srčanog udara!

Preminuli u zatvoru na isti dan

Srbija nikada neće zaboraviti zlodelo Ninoslava Jovanovića, poznatijeg pod nadimkom Malčanski berberin, koji je kaznu doživotnog zatvora služio zbog otmice i seksualnog zlostavljanja dvanaestogodišnje devojčice Monike K. A osim počinjenog zverstva, Jakupeku i njemu zajedničko je i to što obojica nisu dočekali određene kazne, već su preminuli u prostorijama zatvora i to na isti dan - 7. jula, u razmaku od 2 godine.

Ninoslav Jovanović foto: Kurir

Malčanski berberin, inače iz niškog sela Malča po čemu je i dobio nadimak, bio je prvi zločinac u Srbiji osuđen na doživotnu robiju. On je malenu devojčicu Moniku K. (12) 20. decembra 2020. godine oteo na putu do škole, da bi žrtva bila pronađena tek posle 10 paklenih dana. Ninoslav je tada umakao policiji, međutim, nekoliko dana kasnije pronađen je na groblju u blizini svoje kuće u Malči. Uhapšen je 5. januara, a pred organima gonjenja u potpunosti je priznao zločin i potanko opisao kako je namamio devojčicu i šta je sa njom nakon toga radio.

- On je kazao da je od juna meseca živeo u zemunici jer je napustio kuću pošto se posvađao sa roditeljima. Rekao je da je hranu krao od meštana Malče, pa je 20. decembra otišao do kuće jednog rođaka u nameri da nađe nešto da jede. U dvorištu je video auto i odmah je odlučio da ga ukrade. Znao je gde stoje ključevi, video je da nikog nema u kući pa je uzeo kola. Vozio se besciljno do Brzog Broda kada je video devojčicu sa školskim rancem i odlučio da je otme. Rekao je da je električar koji treba nešto da uradi u njenoj školi i zamoli je da mu pokaže put. Devojčica se dvoumila, ali je on ubedio da uđe u vozilo. Kada je shvatila da je ne vozi ka školi pobunila se, ali joj je on kazao da je njen otac ukrao neke dragocenosti i da je zato oteta - objašnjavali su ranije naši sagovornici iz istrage i dodali da je devojčicu odveo do zemunice u Malči i tamo je napao, pa potom ujutru nastavio dalje vozilom.

Ninoslav Jovanović foto: Ž. I., Kurir

- Jovanović je kazao da je preko Palilule stigao u Svrljiški Miljkovac gde je sa devojčicom prespavao u štali. Sutradan je od jednog meštanina potražio flašu vode i pitao kako da stigne do Orešca. Čovek mu je pokazao put i oni su tamo stigli 22. decembra popodne. Kako u toj kući niko ne živi nije bilo hrane pa je obio susednu odakle je ukrao neku ribu i kolače. Nakon što su jeli, devojčicu je opet napao, šišao je i radio joj nezamislive stvari - rekli su naši sagovornici.

Umro na rođendan žrtve

Nasuprot Moniki koja je preživela noćnu moru i veliku torturu, još jedna devojčica je trpela strašne muke kada je pre 14 godina upala u kandže još jednog monstruma, Mladena Ogulinca, koji je takođe preminuo u zatvorskim prostorijama gde je služio kaznu zbog toga što je 26. juna 2010. godine silovao i ubio svoju komšinicu Mariju Jovanović (8).

Mladen Ogulinac foto: Privatna Arhiva

- Ogulinac je umro u ćeliji Okružnog zatvora tačno na rođendan svoje žrtve, malene Marije, i to dva meseca nakon gnusnog zločina, 2. avgusta. On je preminuo do srčanog udara, što je i uzrok smrti Malčanskog berberina - podseća naš izvor i dodaje da je Ogulinac i ranije bio osuđivan za seksualne delikte prema deci i maloletnicima, što je bio slučaj i sa Ninoslavom Jovanovićem.

Podsetimo, Ogulinac je kobnog dana oteo osmogodišnju devojčicu iz komšiluka, odveo je u svoju kuću, gde joj je puštao porno-filmove i brutalno je silovao. Kad mu je dete reklo da će sve ispričati majci, monstrum joj je nabio maramicu u usta i ugušio je, a telo je zatim zakopao u plitkom grobu u svom dvorištu i pobegao.

Izvršio samoubistvo u ćeliji Podsećanja radi, i Marko Nikolić je preminuo u zatvoru u kom je bio zbog ubistva žene i sina (4). Marko Nikolić Naime, Marko je izvršio samoubistvo 31. decembra 2017. godine, kada je prvo napao drugog zatvorenika staklom, da bi potom sam sebi time prerezao vrat. On je u mesecima koji su prethodili samoubistvu počeo da žali što je ubio sina (4), šetao je po ćeliji i nije mogao da spava. U tim izjavama je, međutim, isticao da mu nije žao što je ubio ženu. Inače, dete je tresnuo o pod i udavio ga, a zatim je na parkingu ispred Centra za socijalni rad u Rakovici izbo nožem i majku svog deteta.