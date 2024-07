JOVAN MI JE BIO KAO BRAT, DELILI SMO HLEB! NISAM POMAGAO UBICAMA: Vozač ubijenog vođe škaljarskog klana pušten iz pritvora!

Emre K. koji je u vreme ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića u Istanbulu 8. septembra 2022. bio njegov vozač, odlukom Višeg krivičnog suda u Istanbulu, danas je pušten da se brani sa slobode.

Optužnicom je, podsetimo, obuhvaćeno 18 optuženih koji se terete da su učestsvovali u organizaciji, logistici i izvršenju ubistva Vukotića. Njegov vozač Emre K., podsetimo, uhapšen je posle likvidacije zbog sumnje da je pomagao ubicama da lociraju i prate Jovana Vukotića.

Osim vođe "škaljarskog klana" u trenutku kada su ubice na motoru sustigle njegov automobil, osim vozača, sa njim su bili i maloletno dete i trudna supruga Maša M.

- Okrivljeni Emre K. koji je bio Vukotićev vozač i sam je povređen u oružanom napadu, pušten je na slobodu. Njemu je zabranjeno da napušta zemlju, osim uz odobrenje suda. U pritvoru sada ostaju sedmorica okrivljenih, dok se ostali brane sa slobode. Svi optuženi su negirali da imaju bilo kakve veze sa zločinom - podsećaju turski mediji.

Ubice s motora pucale u Vukotića foto: Printscrren, Shutterstock, Ilustracija

Inače, Emre K. je tokom suđenja izjavio da nije kriv i da mu je Jovan Vukotić bio kao brat i da su delili "parče hleba".

- Moje ime ide rame uz rame sa ljudima za koje nisam ni znao da postoje u životu Jovana Vukotića. Jako mi je žao zbog svega što se dogodilo, Jovan mi je bio kao brat, a ubijen je. Ova situacija u kojoj sam me veoma boli - rekao je ranije pred sudom, prema pistanju turskih medija, vozač Jovana Vukotića.

Podsetimo, Emre K. je navodno posle zločina, u bankini pokušao da sakrije dva mobilna telefona. Pred sudom je izjavio da je video kako im dvojica napadača, obučena u crno, prilaze na motoru.

- Vozio sam srednjom trakom. Video sam dve osobe obučene u crno na motoru, ali nisam shvatao da nas prate, sve dok iznenada nisam čuo pucanj. Tek tada sam shvatio sam da nas napadaju i da pucaju na nas i tada sam pogledao levo i desno. Bili smo na putu, nisam znao šta da radim, da li da stisnem gas ili kočnicu, i naglo sam zakočio. Jovan je pokušao da otkopča pojas, ali nije uspeo. Pokušao sam da mu pomognem, stavio sam jaknu na njegovu rani i ponavljao "bićeš dobro". Nastala je panika jer je u kolima bilo i dvogodišnje dete. Pokušao sam da zaustavim ljude i zamolim ih za pomoć, osećao sam se uplašeno i bespomoćno - opisao je u svojoj odbrani, kako navode mediji, čovek za kog tursko tužilaštvo sumnja da je ubicama i organizatorima, među kojima su rođak vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, Radoje Živković i Milan Vujotić, pomogao da prate vođu škaljaraca u stopu.

Emre K. izjavio je i da nisu tačni navodi da je pokušao da sakrije dva mobilna telefona.

- Ne prihvatam navode optužnice, nemam nikakve veze sa ubistvom, pucano je na mene, mogao sam da poginem toga dana, a ovde stojim rame uz rame sa osumnjičenima. Ja to ne mogu da razumem - rekao je čovek u kog je Vukotić navodno imao poverenja, a našao se na optužnici za njegovo ubistvo u kojoj se navodi da se sumnja da je ubicama javljao njihovo kretanje. Sudija ga je pitao zbog čega je onda nakon pucnjave obrisao aplikacije vats ap i signal, na šta je on odgovorio da je "bio u panici".

- Nisam to uradio u svrhu prikrivanja dokaza, bio sam u panici i obrisao sam ih jer sam mislio da me rođaci tako neće dobiti, da bi me zvali normalno na broj - odgovorio je Emre K.

Vukotić sa suprugom u tržnom centru pre ubistva foto: Printscreen/Privatna arhiva

Optužnicom tužilaštva u Istanbulu, podsetimo, navodi se da je u automobil u kom je bio Vukotić pucano sa desne suvozačeve strane i da je ispaljeno pet hitaca.

Vukotić, koji je u prvom trenutku bio identifikovan kao Predrag Popović jer je imao kod sebe lažna dokumenta, zadobio je prostrelne rane u predelu grudnog koša i preminuo je u bolnici.

U dokumentima turskog tužilaštva se navodi i da je Vukotić ubijen u ratu "škaljarskog" i "kavačkog kana" i to po direktnim uputstvima koja je Radoje Zvicer izdavao Radoju Živkoviću i Milanu Vujotiću i Zdravku Perunoviću. Sumnja se da su za ubistvo vođe škaljaraca platili 1,5 miliona evra.

Ključnu ulogu, kako navode, imala je i Asija J. koja je kavčane povezaka sa kriminalnom grupom iz Turske, čiji je vođa u pritvoru u Crnoj Gori.

Neposredno pre nego što je ubijen, Vukotića su navodno snimile sigurnosne kamere u jednom tržnom centru u Turskoj, u društvu supruge.

