JUTARNJA SAČEKUŠA ZA SIMKETA USRED BEOGRADA Pukovnika izrešetali ispred kuće, ubijen jer je radio na OVIM slučajevima UZNEMIRUJUĆE

Pukovnik Dragan Simić Simke (43), načelnik Odeljenja unutrašnjih poslova Savski venac SUP u Beogradu, ubijen je na današnji dan pre 25 godina.

Tog 8. jula 1999, oko 7.20 sati, na parkingu u Ulici Save Kovačevića ispred broja 1, kod Kalenić pijace, na Simića su iz automatskog oružje marke "hekler" pucala dvojica nemaskiranih mladića. Napadači su posle izvršenog zločina pobegli "audijem", koji ih je čekao u Mlatišuminoj ulici.

Simić je izašao iz svoje kuće i krenuo ka parkingu. Dok je prilazio svojim kolima, beloj "floridi", tvrdili su očevici, susreo se sa jednim sedim čovekom koji je u rukama držao torbu. Pozdravio se sa njim, a u tom trenutku je iz pravca raskrsnice ulica Save Kovačević i Maksima Gorkog odjeknuo jedan, a potom još dva hica. Smrtno pogođeni Simić je pao na asfalt, dok se njegov prijatelj sklonio iza obližnjeg drveta. U tom trenutku, jedan od napadača je ispalio dodatni rafal iz "heklera".

Videvši prijatelja oblivenog krvlju kako leži, sedokosi čovek pobegao je ka Simićevoj kući. Jedan od napadača je krenuo za njim, a drugi, koji je nosio crveni kačket, prišao je Simićevom već beživotnom telu u lokvi krvi i ispalio mu još jedan hitac u glavu. Za to vreme Simićev prijatelj je iz kuće telefonom pozvao policiju. Ubice su kroz prolaz između zgrada pobegle u Mlatišuminu ulicu, odakle im se gubi svaki trag.

Ubrzo je na mesto zločina stigla policija i kola Hitne pomoći, ali načelnik OUP Savski venac nije davao znake života.

PAŽNJA! SADRŽAJ VIDEA JE UZNEMIRUJUĆ!

Tragajući za ubicama, policija je nekoliko sati ovaj deo Beograda, kao i prilaze prestonici, držala u blokadi, detaljno kontrolišući sumnjiva lica i automobile. Vozilo kojim su ubice pobegle pronađeno je zapaljeno u blizini hotela "Slavija". Automobil se navodno prevrnuo i zapalio, a dvojica mladića su pobegla.

Dragan Simić, koga su kolege i prijatelji zvali Simke, važio je za dobrog i uzornog policajca. Posle završene Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, kao mlad inspektor angažovan je na rasvetljavanju krvnih i seksualnih delikata. Za to vreme diplomirao je na Fakultetu bezbednosti u Skoplju. Simić je bio načelnik Odeljenja za potrage SUP Beograd, odakle je 1995. godine prebačen za prvog čoveka Odeljenja za krvne i seksualne delikte. Postavljenje je usledilo posle ubistva inspektora krvnih delikata Dragana Radišića. Na funkciji u Odeljenju za ubistva Simić je bio direktno involviran u istrage oko likvidacija mnogih viđenijih ljudi (Radovana Stojičića Badže, Zorana Todorovića Kundaka...), i aktivno je sarađivao sa pred rat ubijenim bivšim načelnikom krim-uprave SUP Beograda Miloradom Vlahovićem. Godine 1998. prebačen je u OUP Savski venac.

Simić je iza sebe ostavio dvoje maloletne dece, sina i ćerku.

Ubice do danas nisu pronađene.

