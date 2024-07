STRADALI MLADIĆI U POŽARU MOŽDA NISU IZ SRBIJE! Utvrđuje se uzrok tragedije u Novom Sadu, sumnja se na OVAJ SCENARIO (VIDEO)

Novi Sad je juče potresla tragedija u kojoj su dva mladića stradala u požaru u centru grada.

Dvojica muškaraca stradala su u jednom stanu u potkrovlju nakon izbijanja požara. Dim je primetio dostavljač hrane i, pre nego što se vatra razbuktala, pozvao vatrogasce, koji su brzo stigli na lice mesta, ali, nažalost, dvojici muškaraca nije bilo spasa.

Više detalja gledaocima jutarnjeg programa Redakcija donela je novinarka Kurir televizije Ana Drakić.

foto: Kurir televizija

- Nalazim se u ulici Laze Telečkog u centru grada. Sam požar izbio je u stanu u potkrovlju ove zgrade. Ni dan nakon ove nesreće, ne zna se uzrok požara, ali prema rečima načelnika uprave za vanredne situacije Stojana Milovca, stan je bio u lošem stanju. U prostoru od 15 kvadrata električne izolacije su loše urađene, nema armiranog betona, ali svakako ostaje na stručnjacima da utvrde uzrok požara. Još se ne zna ni da li su ovi muškarci umrli pre požara, odnosno da li su se ugušili od dima. Vatrogasci su na lice mesta stigli četiri minuta po pozivu, morali su nasilno da otvore vreta. Za njima je došla i hitna pomoć, ali nažalost mogla je samo da ustanovi smrt dvojice muškaraca. Još se ne zna njihov identitet, u pitanju su mladići starosti oko 19 godina i sumnja se da nisu građani Srbije i Novog Sada - rekla je Ana Drakić.

05:33 STRADALI MLADIĆI U POŽARU MOŽDA NISU IZ SRBIJE! Utvrđuje se uzrok tragedije u Novom Sadu, sumnja se na OVAJ SCENARIO

Požar i u Novom Beogradu

Sa terena se uključila i novinarka Kurir televizije Tamara Stanković, koja je razgovarala sa Sašom Jeršićem, inspektorom u upravi Vatrogasno-spasilačke jedinice.

- Pre svega ja bih samo da dodam da je noćas na Novom Beogradu izbio jedan požar. Naime, muškarac je ostavio šerpu na šporetu i zaboravio je, pa je tako i izbio manji požar. Na svu sreću, on je na vreme ugašen. Na terenu su bila tri vatrogasna vozila i nije pričinjena veća materijalna šteta - izvestila je Tamara Stanković, a zatim pitala eksperta kako sprečiti požare u ovako toplim danima.

foto: Kurir televizija

- Kad se radi o požarima na građevinskim objektima, odnosno stambenim, građani treba budu odgovorni i da urade sve što je u svojoj moći, da smanje rizik, tako što će proveriti svoje elektroinstalacije, ispravnost elektrouređaja, kao i da ih ne ostavljaju bez nadzora. Takođe, da nadziru punjače mobilnih telefona i laptopova - rekao je Jeršić.

Kazne do milion dinara

Objasnio je i koji su najčešći uzroci požara po ovakvom vremenu.

- Uglavnom je to ljudski faktor, nepažnja i nemar. Kada se radi o požarima na otvorenom prostoru, naravno da može i pikavac izazvati požar, zato što ulazimo opet u period toplog vremena, gde može brzo da nastane požar i lako da se proširi. Zabranjeno je paljenje trava i niskog rastinja, useva i biljnih ostataka, kao i smeća na otvorenom prostoru, a takođe i paljenje vatre u šumi i na 200 metara od ruba šume, za šta je zaprećena novčana kazna za pravna lica od 300.000 do milion dinara, odnosno za fizička lica od 10 do 50 hiljada dinara - dodao je.

A kada već dođe do požara, koji su koraci koje bui trebalo preuzeti do dolaska vatrogasaca.

Pozovite 193

- Kad se radi na otvorenom prostoru, kad građani primete, svakako treba pozvati Vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193. Kad se radi o građevinskim objektima, građani treba da pokušaju, ako je manji požar u pitanju, da ugase sami, da isključe električnu energiju, da pozovu svakako Vatrogasnu-spasilačku jedinicu na broj 193. Ako ne postoji mogućnost da ugase taj požar bezbedno po njih, neka napuste prostor, zatvore vrata za sobom. Svi ukućani izađu iz objekta, da ne koriste liftove za evakuaciju, da eventualno stave mokre tkanine krpe ili peškire preko usta i nosa i da se distanciraju na bezbednu lokaciju. U slučaju da se radi o nekom požaru gde nisu direktno ugroženi, da ostanu u svom domu, i eventualno stave peškire i krpe na vrata zbog prodiranja dima i da eventualno odu na terasu i sačekuju da Vatrogasno-spasilačka jedinica odradi svoj posao.

