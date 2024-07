Danijel Jakupek, javnosti poznat kao jedan od najsvirepijih ubica u Srbiji, koji je juče umro u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, iza rešetaka je bio zbog brutalnog ubistva Vasilija Trbovića i njegovog sestrića Luke Opačića u Novim Banovcima 2007. godine.

I Ninoslav Jovanović, poznatiji pod nadimkom Malčanski berberin, služio je kaznu doživotnog zatvora zbog otmice i seksualnog zlostavljanja dvanaestogodišnje devojčice Monike K.

foto: Printscreen YT, MUP

Zajedničko im je što nisu dočekali određene kazne, već su preminuli u prostorijama zatvora i to na isti dan - 7. jula, u razmaku od 2 godine.

Koliko na tretman u zatvoru utiče delo zbog kog se neko našao iza rešetaka? To danas pitamo naše goste, bivšeg funkcionera MUP-a Dejana Radenkovića i bivšeg upravnika zatvora Trivuna Ivkovića.

foto: Kurir televizija

- Tretman osuđenika zavisi pre svega od odluke suda. Ukoliko je presuda do pet godina tretman je drugačiji. Ukoliko je preko 5 godina do 40 godina prolazi se isti metod, Dočekuju ga pedagozi, andragozi, lekari i daju mišljenje o njima, ali postoje stvari koje se razlikuju. Oni koji su za lečenje ti ne dolaze u KP dom nego idu u CZ, a zatim odlaze u ludnicu. Tretman osuđenika zavisi i od njegovog ponašanja u zatvoru. Kod mene je vladala disciplina. Svako je morao da poštuje kućni red. Ko to poštuje ima privilegije, ko ne poštuje zna se šta su sankcije. Nismo ih zvali preko konkursa.

Tvrdi da svaki počinilac teškog zločina ima u glavi mehanizam pravdanja.

- Ima ljudi koji se pokaju, ali oni imaju u glavi uvek neku vrstu pokušaja da to opravdaju. I da ste sa ovim koji je sad preminuo mogli da razgovarate on bi našao svoj metod da kaže kako nije kriv.

01:06 ISEKAO ŽENU, SPAKOVAO U ZAMRZIVAČ PA SE OŽENIO: Upravnik zatvora o brutalnim ubicama iz Srbije: Tek je usledio JEZIVI RASPLET

Naveo je primer Beograđanina Duška Trifunovića poznatijeg kao Dule Cveće.

- Imali ste Beograđanina Trifunovića, koji je iseko ženu na komade, stavio delove tela u kese, a potom u zamrzivač. Posle kad se vratio iz Italije gde se oženio, smetala mu je bivša žena u zamzivaču i bacio ju je u Tamiš. Onda je pecaroš pronašao te kese. Kada sa njim razgovarate, on deluje kao sasvim normalan čovek, po struci mašinski inženjer - rekao je Ivković i dodao:

- Ja sam već pričao da mi je svojevremeno zamenik ministara policije tražio da vidi kako izgledaju te ubice. I ja sam rekao, hajde dođi. Zvao sam Trifunovića i rekao mu Trifunoviću, skuvaj kafu. On skuva. Kad je popio pola kafe ja mu kažem: "Hajde, predstavi se". Kaže: "Ja sam iz Beograda, mašinski inžinjer, ubio sam ženu, iseko je i bacio u reku." Nakon toga zamenik je počeo da gura kafu od sebe i nije hteo da pije. Ja mu kažem: Pa zašto? I oni su ljudi."

foto: Kurir televizija

Radenković je istakao da se u zatvoru nalaze i počinioci teških krivičnih dela, ali

- Ovde govorimo o najgorim ljudima koja postoje u našem društvu. U zatvoru završavaju i neki ljudi koji učene neko delo koje ih zadesi maltene. Kao saobraćajna nesreća ili neki lakši prekršaj. Ti ljudi treba da imaju neki drugačiji tretman. Niko ne želi tamo da ode i zato je bitno da ta diciplina bude na visokom nivou i da ti ljudi koji rade tamo budu adekvatno obučeni. U tim sobama se svašta nešto dešava. Zaposleni u kaznenim institucijama bi morali sa tim da budu upoznati.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

01:04 DVA IMENA STALNO ISPLIVAVAJU U DOSIJEIMA SLOVENAČKE POLICIJE! Najnoviji detalji hapšenja u Ljubljani: Dvojicu sumnjče za ubistvo