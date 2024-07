"PRE NEGO ŠTO SU GA SPASILI, STALNO IH JE DOZIVAO IZ VODE" Poznanici Srđana u šoku nakon nesreće na Savi: Ne znam šta je STRAŠNIJE

Potraga za Srđanom Radosavljevićem (42) koji je ispao iz čamca nakon sudara sa brodom i dalje je u toku. Sa njim u čamcu su bili i njegovi kumovi Jadranka Mor (41) čije je telo pronađeno par sati posle nesreće dok su njenog supruga V.M. (41) spasili ljudi sa obližnjeg splava koji su mu pritekli u pomoć i izvukli ga iz vode.

Pripadnici policije već treći dan pretražuju reku Savu nizvodno od Ade Međice u Beogradu gde je u petak teretni brod "Zrenjanin" iz za sada nepoznatih razloga udario u čamac u kome su bili nestali Radosavljević sa kumovima.

foto: Zorana Jevtić, Drustvene Mreže

"Svesni smo da je prošlo tri dana ali ne gubimo nadu"

Porodice Mor i Radosavljević i njihovi prijatelji i dalje su u potpunom šoku. Tvrde da je to velika tragedija za sve i plaše se šta će biti sa preživelim Jadrankinim mužem.

- Ne znam šta mi je strašnije. To što je Jadranka poginula, to što se ne zna šta je sa Srđanom ili to šta se desilo Jadrankinom suprugu. Svesni smo da je prošlo tri dana, ali ne gubimo nadu. Sve mislimo da će Srđana naći negde na obali živog. Još ne želimo da se pomirimo sa tim što nam većina kaže da verovatno nije preživeo i da je prošao kao Jadranka - priča zajednički prijatelj porodica Mor i Radosavljević.

Dodaje da je V.M. u jako lošem stanju i da se svi plaše šta će biti sa njim, kako će "pregurati" veliku tragediju.

- Ostao je bez supruge. Ostao je bez kuma. Koliko smo čuli, pre nego što su ga spasili stalno ih je dozivao iz vode. Nisam se čuo sa njim ali sam od porodice čuo da je psihički jako loše. Ne mogu ni da zamislim kako mu je. Užas jedan. Spremaju sahranu za Jadranku, ne znaju gde im je kum... Strahota. Nadam se da će se izvući bez većih psihičkih posledica - kaže on.

Kako se saznaje, Jadranka Mor biće sahranjena u četvrtak 11.07. na groblju Orlovača.

foto: Drustvene Mreže

Tužilaštvo naložilo detaljnu istragu

Telo Jadrankom Mor (41), pronađeno je nedaleko od Save promenade par sati posle nesreće, dok je njen suprug V. M, zahvaljujući brzoj reakciji ljudi sa obližnjeg splava, spasen. On je odmah prevezen kolima Hitne pomoći u bolnicu, a sve okolnosti sudara još uvek se utvrđuju.

Istraga o ovoj nesreći je u toku, a Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u subotu da se radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja.

- Javni tužilac je naložio policijskim službenicima PI za bezbednost na rekama da uzmu izjave od svih učesnika, od očevidaca, da sačine fotodokumentaciju i obezbede mesto događaja, kao i da se teretni brod isključi iz vodenog saobraćaja i da se uparkira u pristanište. Na teretnom brodu je u momentu nesreće bilo troje ljudi - rečeno je iz nadležnog tužilaštva.

foto: Drustvene Mreže

Teretnjak zdrobio čamac

Podsetimo, do je došlo oko 22 časa na neosvetljenom delu Save. Bračni par i Radosavljević bili su na čamcu kada je naišao teretni brod. Očevici su ispričali da je posada sa broda pokušala da upozori čamac da se skloni, međutim, kako nije bilo povratne reakcije, prešao je preko njega i zdrobio ga.

- Nikada neću zaboraviti tu noć. Posle sirene broda i buke od udarca, u mraku su odzvanjali jauci muškarca i njegovo dozivanje supruge i kuma. Neprestano je vikao "Jadranka i Srđane, kume", ali njih nigde nije bilo... Do njega su gliserom došli momci sa obližnjeg splava i spasili su ga, tražili su i Jadranku i Srđana, ali bezuspešno. Telo žene je voda odnela nizvodno i ono je izvučeno na potpuno drugoj lokaciji - ispričao je novinarima jedan od očevidaca ove tragedije.

foto: Drustvene Mreže

Poznanici supružnika i nestalog Srđana kažu da je Srđan često boravio na Savi i da je voleo reku.

- Verujem da je bio vešt sa čamcem čim je toliko vremena provodio na reci. To ne mogu da tvrdim zato što se sa njim nisam vozila ali znam koliko je voleo vodu. Ono u šta sam sigurna jeste da je do nesreće došlo zbog nekakvog nesrećnog spleta okolnosti. Niko od njih troje nije sklon alkoholu a kamoli drogama. Jadranka je radila kao knjigovođa, Srđan je u IT sektoru... To su ljudi za primer. Obično takve zadesi takva tragedija. Nemam reči - priča njihova poznanica.

Kurir.rs/Blic