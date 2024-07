L. Ć. (19) ranjen je tokom noći iz vatrenog oružja u Obrenovcu.

Kako se saznaje, on je oko 2 sata iza ponoći u pratnji druga došao u Urgentni centar sa prostrelnom ranom noge.

Prema nezvaničnim saznanjima, on je lekarima rekao da su on i drug čistili pištolj, a da je do ranjavanja došlo kada je oružje slučajno opalilo.

O svemu je obaveštena policija i istraga je u toku.

(Kurir.rs/Telegraf)

