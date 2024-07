EVO ZA ŠTA ĆE ODGOVARATI UHAPŠENI STRAŽAR KOJI JE "ŠVERCOVAO" TELEFONE! Marković: Tom krijumčarenju je prethodilo nešto više

U Beogradu je juče uhapšen komandir Okružnog zatvora u Beogradu zbog sumnje da je pokušao da unese tri mobilna telefona za jednog pritvorenika.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden u tužilaštvo na saslušanje.

Ovom temom se bavila se novinarka Kurira Tamara Stanković u razgovoru sa Blažom Markovićem koji je govorio o tome kakve bi sankcije mogao da snosi uhapšeni stražar.

- Disciplinske mere mogu da budu recimo opomena ili udaljenje s posla. Postavlja se pitanje šta se uradilo sa ovim drugim telefonima u centralnom zatvoru. Kako su oni došli tu? To će se na disciplinskoj komisiji utvrditi. Naravno da je on to donosio iz materijalne koristi. To kojima je to bilo namenjeno sigurno imaju puno novca i hteli su da kontrološu svoj posao - rekao je Marković i dodao:

- Država ima poverenje u upravnika zatvora, a on u stražara. Sigurno nisu hteli da poretresaju šta on ima u paketu. Odakle tako puno telefono unutra? To je pitanje za upravnika zatvora. Koliko je do sad pronađeno tih telefona? Upravnik sigurno neće za sve moguće telefone odgovarati.

- On može da se pravda tako da je imao poverenje i da je samo letimičnio pogledano to što je bilo u paketu, da nema neke droge i slično. To nije krivični već disciplinski postupak. Sve zavisi od disciplinske komisije. Policija nema mnogo toga sa tim, jer ima puno stvari koje su nerešene, a koje ostaju unutra. U svakom slučaju tu je prethodilo nešto kada je pretresom te zgrade pronađeno mnogo telefona i onda se postavilo pitanje šta je do toga dovelo.

Kurir.rs

