Više od 25 hiljada vozača sankcionisano je zbog vožnje pod dejstvom alkohola, i skoro 2000 zbog vožnje pod dejstvom narkotika, u prvoj polovini godine.

Alkohol i narkotici za volanom nisu samo prekršaj - oni su smrtonosna pretnja. Saobraćajna policija je pokrenula akciju "ne rizikuj život - vozi trezan"., a reporterka Kurir televizije Tamara Stanković donela je više informacija u razgovoru sa svojim sagovornikom.

foto: Kurir televizija

- Da krenemo od statistike, zaključno sa jučerašnjim danom imamo 222 smrtno stradala lica od početka godine. Ono što je naročito zabrinjavajuće jeste da imamo povećanje smrtno stradalih mladih lica za čak 30%. Tako da je vožnja pod dejstvom alkohola izuzetno opasna. Poređenja radi, vozač koji nije pod dejstvom alkohola, vreme njegovog reagovanja je jedna sekunda, dok kod vozača koji je pod dejstvom alkohola, vreme reagovanja je veće, tri, čak i više puta. Znači dok trezan vozač zaustavi svoje vozilo na 14 metara, vozaču pod dejstvom alkohola je potrebno 47 metara. To znači da dok trezan vozač zaustavi svoje vozilo, vozač pod dejstvom alkohola tek započinje kočenje - rekao je Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

03:36 OD POČETKA GODINE 222 STRADALO U SAOBRAĆAJU, POGINULO 30 ODSTO VIŠE MLADIH! Užasni podaci sa naših puteva: OVO SU NAJČEŠĆI UZROCI

Ukazao je vozačima i na još jednu opasnost koja vreba sve vozače tokom letnjih meseci.

- Kada govorimo o temperaturi koju imamo ovih dana, svi koristimo klima uređaj u našem automobilu, a ono što je jako bitno da izbegavamo tu veliku temperaturnu razliku, odnosno da razlika unutar vozila i spoljne temperature ne bude veća od 7 stepeni. Zato što je to jako veliki šok za naš organizam i to treba izbegavati. Takođe, većina putnika za vreme putovanja bira večernje sate, ali apel agencije jeste da se izbegava to, zato što umor je jedan od vodećih uticajnih faktora za nastanke saobraćajnih nezgoda. Svaka treća saobraćajna nezgoda u ovom periodu je u vezi sa umorom.

Koković je objasnio i koliko korišćenje narkotika može biti pogubno za volanom.

- Kada govorimo o narkoticima, kod alkohola imamo opet neku toleranciju, međutim dejstvo narkotika na organizam je mnogo teže, tako da narkotici i u najmanjim količinama utiču na poremećaj u celokupnom organizmu vozača, pa da ne postoji tolerancija kao na alkohol, kako u Srbiji tako i u Evropi. Takođe, ministarstvo unutrašnjih poslova pronalazi sve više načina za otkrivanje narkotika i izvesnost da ćete biti sankcionisani prilikom rutinske kontrole je izuzetno velika.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:29 CRNE TAČKE GLAVNI UZROK SAOBRAĆAJNIH NESREĆA U SRBIJI?! Stručnjak za saobraćaj: Postoji način da se one lako utvrde i otklone