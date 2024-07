Danas bi, u Višem sudu u Beogradu, trebalo da se nastavi suđenje "vračarcima" Marku Drakuliću, Marjanu Dimitrijevskom i Nemanji Milutinoviću.

Oni su osumnjičeni za više krivičnih dela, između ostalog nelegalno nošenje oružja, ali i falsifikovanje isprava.

Ovo suđenje prati reporterka Kurira Tamara Stanković koja je razgovarala sa Nemanjom Miloševićem, advokatom.

foto: Kurir televizija

- Najpre treba voditi računa da ovo su posebni slučajevi, najpre slučaj falsifikovanja, a potom imamo i slučaj takođe koje je sastavni deo ovog predmeta, a to je neovlašćeno nošenje oružja. Dakle, imamo više krivičnih dela gde možemo očekivati da se ponovno izvedu dokazi gde će učestovati kako strana odbrane, tako i tužilaštva i da u tom smislu se možda iznesu neke nove činjenice, neke nove stvari koje nisu prvi put bile iznete.

Komentarisao je suđenje Marku Drakuliću koje se vodi u još jednom odvojenom postupku:

01:50 DANAS SE NASTAVLJA SUĐENJE VRAČARCIMA Advokat: Očekuje se iznošenje do sada NEPOZNATIH detalje, terete se za DVA krivična dela

- To suđenje ne može direktno uticati, ali svakako će imati neku vrstu uticaja, biće praćeno od strane tužilaštva i od strane suda. To su svakako dva odvojena postupka i kao takva će ostati jer se sudi za različita krivična dela. Različiti su učesnici u jednom i drugom. Međutim, kao i uvek, siguran sam da i znam da će tužilaštvo kao i sud pratiti zaista jedno i drugo suđenje, ali ono jedno na drugo direktno neće uticati - rekao je Milošević i dodao:

- U osnovnom obliku kazna za krivična dela za koja se terete jedo pet godina zatvora, međutim u kvalifikovanom obliku, znači u težim slučajevima, to može ići i do 12 godina zatvora. Naravno, to su maksimalne kazne i pitanje je da li će tako biti i na kraju postupka u praksi, ali tako zakon predviđa.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:36 NAKON UBISTVA ĐINĐIĆA KRIMINAL SE PRESELIO SA ULICA U INSTITUCIJE Čanak akcentovao: Znali su da Srbija ne može naći novog čoveka